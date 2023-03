Un sabato show Migone in scena Tributo a Gaetano

Prosa e musica per un sabato sera di spettacoli. Alle 21 al Teatro Dovizi di Bibbiena, Paolo Migone porta in scena Recital. Dal diario di un impermeabile. Spettacolo scritto e diretto dallo stesso Migone. Migone e suo nonno sono stati i proprietari smemorati e confusionari di un impermeabile, e, per non perdere traccia della loro intensa vita, ad un certo punto hanno deciso che l’abito stesso avrebbe dovuto custodire le loro memorie nei mille nascondigli che avevano fatto aggiungere: tasche, taschine, cerniere, anfratti e sacchetti. Magicamente le vite di artista e nonno si sono mescolate e le varie tasche e taschine hanno silenziosamente messo in comunicazione due generazioni.

L’"Omaggio a Rino Gaetano" andrà in scena stasera alle 21 all’Auditorium di Romena, per un evento organizzato dalla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi. Appuntamento con un’imperdibile serata dedicata all’artista calabrese che permetterà di conoscere la sua storia e di ascoltare dal vivo tutte le sue canzoni più amate. Voluto dalla Fondazione Baracchi, l’omaggio a Rino Gaetano è stato proposto per la prima volta l’estate scorsa a Bibbiena: ma per questa seconda uscita il repertorio musicale è stato ampliato e così anche la rosa degli artisti, con alcuni inserimenti speciali che animeranno la serata e la renderanno unica. Ci sarà Massimo Giuntini, musicista poliedrico, esperto di strumenti e sonorità irlandesi, e Lorenzo Chiapperini, artista di origini calabresi, cantante e chitarrista dei CapoFortuna, una tribute band di Rino Gaetano. Protagonista della serata sarà ancora una volta il gruppo Armonie inQuiete, un ensemble di musicisti e cantanti in gran parte casentinesi. Il gruppo, guidato dal maestro Leonardo Rossi e coordinato da David Norcini, proporrà le perle del repertorio di Rino Gaetano, da Nunte reggae più a Aida, da Gianna a Berta filava, da Mio fratello è figlio unico a Ma il cielo è sempre più blu, e anche alcune meno conosciute. Conduce il giornalista Massimo Orlandi, che affiancherà al ritratto musicale il racconto del cammino umano e artistico, ospite speciale Alessandro Gaetano, nipote di Rino e Frontman della Rino Gaetano Band.

Angela Baldi