Un quarto turno e la nuova caserma. Ghinelli: "Più agenti per l’estate"

La conferma di una apertura per il "quarto turno", vale a dire per vedere in servizio gli agenti della polizia munipale dall’una di notte alle sette del mattino, almeno nel periodo estivo e poi la realizzazione della nuova sede in via Filzi. Sono alcuni dei temi toccati dal sindaco Alessandro Ghinelli nel corso del suo intervento per commentare l’attività svolta dai vigili urbani nel 2023. "Servono più agenti e ci impegneremo per metterli a disposizione del comando. Il quarto turno, almeno da metà maggio a metà settembre - ha detto il primo cittadino - verrà istituito con particolare attenzione soprattutto al fine settimana. L’impegno dell’amministrazione è anche quello di assumere nuovo personale tramite concorso pubblico. In seguito servirà poi formare gli agenti, addestrarli e istruirli". Tra gli obiettivi primari del quarto turno quello di far fronte a episodi di malamovida. Riguardo poi alla nuova caserma di via Filzi, il sindaco è stato chiaro. "Non si può tornare indietro adesso, il percorso si è rallentato per cause esterne. Avremo la struttura in quella localizzazione, ma discusso sul fatto che si farà lì" ha detto Ghinelli.

Tra gli interventi quello dell’assessore Chierici che ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto dalla polizia municipale per tutta la durata della Città del Natale, soprattutto nel periodo di maggior afflusso come in occasione del ponte dell’8 dicembre scorso.

M.M.