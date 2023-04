"Un quartiere sotto choc" E tutti ricordano la nonna

di Sonia Fardelli

AREZZO

Tanto dolore e rabbia nel quartiere di San Lorentino per il doppio omicidio di Sara Ruschi e della madre Brunetta Ridolfi finite a colpi di coltello dal convivente Jawad Hickam. La mattina dopo il delitto in molti guardano in alto verso la palazzina di via Benedetto Varchi quasi nel tentativo, pur impossibile, di capire perché possa essersi consumata una tragedia del genere. Tutti conoscevano almeno di vista Sara, sua madre Brunetta e tutta la sua famiglia. Il figlio ormai 16enne che si faceva sempre più grande e maturo.

E la piccola di appena due anni che molte volte vedevano in strada con la mamma o la nonna. Una morte terribile per entrambe le donne, finite a coltellate, a cui nessuno, tra vicini e negozianti sa trovare una spiegazione logica.

"Conoscevo questa famiglia di vista - dice Roberto Doro, ex dirigente di Porta del Foro che a San Lorentino abita da una vita - Incrociavo spesso il figlio sedicenne che veniva a trovare un suo amico qui vicino. Sara lavorava come aiuto cuoca a Castiglion Fiorentino e si dava tanto da fare. Tornava a casa tardi la sera e mandava avanti l’intera famiglia.

Spesso veniva qua per darle una mano con i figli la mamma Brunetta e spesso si tratteneva anche la notte, per essere ancora più vicina alla figlia e ai nipoti. Una donna piccolina, molto attiva e in gamba.

Il compagno di Sara era un tipo un po’ particolare, forse non era riuscito ad integrarsi molto bene. Una tragedia però che nessuno di noi del quartiere poteva prevedere. Il guaio di questi condomini di città è che spesso non ci si conosce troppo bene neppure tra famiglie. Ognuno si chiude nel suo appartamento".

A ricordare le due donne e a stringersi intorno ai figli è anche Cristina Giustini, titolare della cartoleria "Carta e Penna" in via Marco Perennio, a due passi dalla palazzina dove si è consumato il delitto."E’ una vicenda terribile che ha scosso il nostro quartiere - dice - li conoscevo tutti. Molto spesso veniva qui da me il figlio sedicenne.

Ormai era grande e prendeva da solo quello che gli serviva per la scuola. Giornalmente mi capitava di incrociare ognuno di loro e niente faceva presagire un dramma di questo genere. E’ vero che nell’intimità di una famiglia si fa fatica ad entrare, ma non ho mai sentito da fuori una lite, una discussione, una qualsiasi cosa che potesse far prevedere un dramma così grande. Siamo davvero molto scossi".

A San Lorentino tutti conoscevano la famiglia. Ed il pensiero adesso va soprattutto ai due figli, alla piccolina di due anni e al ragazzo di sedici che da un po’ di tempo aveva cominciato a muoversi autonomamente nel quartiere. A fare la spesa, a prendere le sigarette ai genitori, fermandosi a parlare con i vari negozianti. Quasi tutti sottolineano il suo attaccamento agli studi. Frequenta l’istituto professionale Margaritone e si è sempre distinto per l’impegno e i risultati ottenuti.

"Negli ultimi tempi - raccontano alcuni vicini - era voluto andare al primo banco, proprio sotto la cattedra per ascoltare meglio le lezioni". Un ragazzo diligente e come tutti hanno ricordato perfino troppo maturo per la sua età.