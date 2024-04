Un progetto per i bimbi di coppie separate

CASTIGLION FIORENTINO

Si chiama "L’acchiappasogni" ed è il nuovo progetto delle amministrazioni comunali della Valdichiana con la Asl Sud Est per offrire supporto psicologico ai figli di coppie separate. Si tratta di quattro incontri gratuiti che si svolgeranno alla casa della salute di Castiglioni da inizio maggio per un paio d’ore nel pomeriggio.

L’iniziativa prevede che i bambini di coppie separate possano incrociare le loro esperienze ed emozioni riguardo il tema delle separazioni e di come queste trasformino l’ambito familiare. Non è uno spazio terapeutico ma uno spazio preventivo, di confronto e di aiuto per le famiglie che hanno bisogno di trattare quelle questioni, non patologiche, ma di cui un momento di dialogo può aiutare a superare un gradino o una difficoltà. L’obiettivo è quindi rispondere ai bisogni delle famiglie, da quelli dei figli a quelli dei genitori. Per questo non si tratta di una presa in carico ma si possono fare dei colloqui in un’ottica più che altro di prevenzione.

La ricerca, sulla base delle esperienze in Canada e in Francia, ha dimostrato che partecipare ai gruppi incrementa l’autostima e la percezione di autoefficacia dei bambini, libera dai sensi di colpa, contiene l’ansia e riduce il disagio.

Il progetto è possibile grazie ad un finanziamento della regione Toscana, cioè al pacchetto "fondi famiglia", istituito nel 2019. Si tratta di risorse che vengono poi passate ai comuni della zona che a loro volta con il sostegno della Asl mettono in campo un percorso mirato di sostegno psicologico alla genitorialità fragile e vulnerabile.