"Un progetto che ci ha fatto sentire più uniti"

Dar vita alla Human Library, attività nata in Danimarca e che si sta diffondendo sempre più anche in Italia, non è stato semplice. Aprirsi agli altri e in questo caso alla classe, richiede una buona dose di coraggio e di fiducia in sè stessi. Come primo passo abbiamo raccontato le esperienze personali e ci siamo resi conto di quanto alcuni problemi incontrati durante la crescita abbiano influito sulla personalità di ciascuno di noi che è riuscito ad accettarli e a comprenderli per trasformarli in risorse. Presto la lista di pregiudizi e situazioni difficili si è allungata partendo dai commenti ricevuti sull’aspetto fisico, il modo di vestire o la provenienza da un altro Paese, per arrivare poi all’esclusione, alla dislessia e alla sofferenza mascherata. Ascoltando le nostre storie non pensavamo che i disagi fossero così diffusi e, siccome il materiale era molto ampio, la biblioteca vivente è nata da sola. Ogni libro è stato personalizzato con titolo, sottotitolo, disegno sulla copertina, introduzione e testo. Alcuni di noi hanno potuto presentare i lavori ad alunni e genitori in visita alla scuola prima delle vacanze di Natale.

Il progetto ha coinvolto l’intera 3B ed è stato utile per "abbattere il muro del pregiudizio", rendendoci più uniti e dando l’opportunità a ciascuno di noi di scoprire sfaccettature, qualità e caratteristiche dei "libri viventi" che ancora non conoscevamo. La speranza è che il dialogo favorito dalla Human Library avvicini più persone possibili.