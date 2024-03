Un premio anche per nonna Natalina, star dei social con le sue ricette

CAPRESE MICHELANGELO

Anche il suo paese di origine, Caprese Michelangelo, ha reso omaggio a Natalina Moroni, la nonna di 89 anni divenuta "star" dei social grazie alle ricette gastronomiche che "sforna" su Tik Tok e che le sono valse persino il ricevimento in Senato in quanto riconosciuta come "eccellenza italiana". Trasferitasi ancora giovane a Sansepolcro, dove tuttora vive nella frazione di Santafiora, è tornata mercoledì pomeriggio a Palazzo Clusini (sede dell’evento che ha ricordato l’anniversario della nascita di Michelangelo Buonarroti) per ricevere la targa dell’amministrazione comunale, che l’ha definita "ambasciatrice delle tradizioni italiane nel mondo". A consegnarla, il sindaco Marida Brogialdi e il consigliere Valentina Donnini, poi sono arrivati anche i rallegramenti del governatore Eugenio Giani.

"Non mi sarei mai aspettata una notorietà del genere alla mia età – ha detto nonna Natalina – e di questo debbo solo ringraziare mio nipote Luca. Essere stata poi premiata dai miei compaesani è una soddisfazione particolare". Ma cosa piace di "nonna Natalina" sui social? "Spero intanto che le pietanze da me proposte siano di gradimento: fanno parte della nostra cucina tipica e poi penso che chi mi segue apprezzi la semplicità con la quale mi esprimo. Un modo di comunicare diretto, spontaneo e senza paroloni". Per Caprese, è stata un’altra giornata significativa: il Museo Casa Natale di Michelangelo sta per compiere il salto di qualità, acquisendo il rango di valenza regionale, oltre che appartenere al circuito delle Case della Memoria. C’è adesso anche un logo identificativo, che riporta stilizzate le tre finestre ad arco della casa natale dell’artista e vi è un tour virtuale del museo realizzato dagli studenti dell’istituto Franchetti-Salviani di Città di Castello e da Firenze arrivano buone notizie: la Regione ha messo a bilancio i fondi per realizzazione dell’ascensore che consenta di arrivare al castello.