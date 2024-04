Un premio a tutti i Pionieri del volante. Aci celebra gli automobilisti di lunga data

L’Automobile Club di Arezzo premierà anche quest’anno tutti i Pionieri del volante, ovvero tutti gli automobilisti residenti ad Arezzo e in provincia, che hanno conseguito la patente da almeno 55 anni.

L’ iniziativa si svolgerà il 23 aprile prossimo presso l’Hotel Minerva, a partire dalle ore 16:30, con la partecipazione di una rappresentanza dell’azienda Tca S.p.a. .

Si tratta di un’occasione inoltre per premiare i benemeriti della strada che si sono distinti nel mondo dell’automotive e che hanno dimostrato la propria fedeltà al volante e al rispetto del Codice della Strada.

"L’Automobile Club con questo evento -dichiara il presidente dell’Aci di Arezzo Bernardo Mennini- intende celebrare ancora una volta in maniera ufficiale, nell’ambito delle proprie finalità istituzionali in tema di sicurezza stradale, tutti quegli automobilisti aretini che, per oltre mezzo secolo, hanno dimostrato rispetto della propria e altrui incolumità".

Per informazioni e per partecipare all’evento in programma il prossimo 23 aprile all’hotel Minerva che premierà tutti i pionieri dle volante, è possibile telefonare al numero 0575-20309 o in alternativa scrivere una e-mail all’Automobile Club d Arezzo all’indirizzo: [email protected].