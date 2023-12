Un ponte tutto italo-americano. Turismo invernale in crescita: "Prenotazioni fino a Capodanno"

Il trend turistico per la città etrusca è più che positivo. Complice un ponte dell’Immacolata lungo e comodo i visitatori non stanno mancando e si stanno godendo l’atmosfera natalizia del centro storico. "Il flusso di visitatori all’info point è intenso e costante", conferma Denyse Perathoner dell’agenzia Togheter in Tuscany che gestisce l’ufficio turistico comunale di piazza Signorelli. Anche tutte le strutture ricettive che gestiamo sono sold out da più di una settimana". A fare la parte da leone sono soprattutto gli italiani, provenienti da ogni parte d’Italia, ma non manca nemmeno qualche straniero. A confermarcelo è anche Vittorio Camorri dell’agenzia di incoming Terretrusche. "Quest’anno sto lavorando anche con gruppi di americani che hanno scelto proprio questo periodo invernale per fare tappa a Cortona. Si tratta di una grossa novità per noi e per Cortona, ma estremante positiva oltre che di buon auspicio anche per i prossimi anni. Credo che le strutture ricettive della zona possano provare a riprogrammare l’attività anche in questa chiave futura".

Anche Camorri plaude ad un ponte dell’8 dicembre positivo. "Le prenotazioni di questi giorni sono state sicuramente buone complice anche la lunghezza del ponte e poi siamo un buon punto di riferimento per visitare anche le attrazioni natalizie nei dintorni, in particolare Arezzo e Montepulciano". Anche il centro storico di Cortona offre le sue attrazioni tra cui il "lightmapping" in piazza del Repubblica, la Casa di Babbo Natale a Palazzo Ferretti, i mercatini in piazza Garibaldi e Signorelli, dove si trova la struttura riflettente. Da ieri sono aperte anche tre mostre al Centro convegni Sant’Agostino: protagonisti il Fotoclub Etruria, gli alunni dell’istituto scolastico Cortona 1e con le opere di riciclo e riutilizzo e la mostra Natale in arte. Oggi è di scena il mercatino degli scout in centro, mentre alle ore 18 si terrà il musical in piazza Repubblica e alle ore 21 il Concerto Barocco a San Filippo.

Domani dalle ore 10 spazio al mercato di Campagna Amica in piazza Repubblica, mentre alle 10,30 nella sala consiliare l’appuntamento è con Eleiva Cortonensis, il concorso dedicato ai produttori di olio d’oliva. Trascorso questo ponte, gli occhi sono puntati a Natale e, soprattutto al periodo di Capodanno. "Dal 26 dicembre ci sono buone prenotazioni – conferma ancora la Perathoner di Togheter in Tuscany – mentre il Natale non è molto richiesto. Il momento clou per la città sarà sicuramente a Capodanno. Già molte le prenotazioni e tante anche le richieste. Vedremo nei prossimi giorni se andremo a sold out". Anche Camorri è fiducioso sul 31 dicembre. "Siamo sempre stati molto richiesti in quel periodo e quest’anno non facciamo eccezioni. Molti si sono anche già accaparrati un posto per il cenone nei nostri ristornati della zona che so che sono già a buon punto con le prenotazioni".