Un ponte tra Valdichiana e Florida. Venti studenti partono per gli Usa per uno scambio culturale

Un ponte culturale che unisce la Valdichiana alla Florida. Dopo la firma del "Patto di Amicizia" siglato nel 2019 tra l’Istituto Comprensivo Città di Castiglion Fiorentino e la direzione del Distretto Scolastico della Contea di Palm Beach, il progetto di interscambio si rafforza con il coinvolgimento diretto dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Giovanni da Castiglione". Domani, infatti, una ventina di studenti partiranno alla volta degli Stati Uniti accompagnati dai loro professori e dal dirigente scolastico Sauro Tavarnesi. Per una settimana vivranno un’esperienza che va oltre il viaggio di studio: saranno ospitati dalle famiglie americane,Un capitale che, attraverso esperienze di questo tipo, si arricchisce di conoscenze, relazioni e valori universali.

o della Florida, dalle spiagge di Palm Beach alle suggestive Everglades. "È un progetto che rimarrà nella storia del nostro istituto – sottolinea Tavarnesi – di grande valore culturale ma anche sociale, perché mette in contatto diretto i nostri ragazzi con coetanei che vivono in un contesto diverso, offrendo loro la possibilità di crescere sia sul piano linguistico che umano". Il Distretto Scolastico di Palm Beach è uno dei più grandi degli Stati Uniti: conta 165 scuole e circa 200 mila studenti.

Ogni anno sono centinaia i ragazzi che scelgono di partecipare a programmi di scambio, arricchendo così il loro percorso formativo. A credere fin dall’inizio in questo progetto è stata Giuliana Gerace, cittadina americana residente da cinque anni a Castiglion Fiorentino. "È nato da un’idea di Frank Barbieri, Presidente del Consiglio del Distretto scolastico di Palm Beach – racconta Gerace – e oggi prende corpo grazie alla collaborazione con l’Istituto castiglionese. Gli studenti potranno conoscersi, confrontarsi, scambiare idee e opinioni. Sarà senza dubbio un’esperienza indimenticabile e divertente". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Mario Agnelli, che ha voluto ringraziare sia Gerace per l’impegno personale, sia la scuola per aver reso possibile un’iniziativa capace di aprire nuovi orizzonti. "Progetti come questi – ha commentato – sono fondamentali perché contribuiscono a formare cittadini del mondo, capaci di affrontare il futuro con una mentalità aperta e internazionale". L’amministrazione comunale ha ribadito il proprio sostegno a tutte le iniziative di cooperazione e gemellaggio che rafforzano il legame tra comunità diverse e che rappresentano un investimento sul capitale umano delle nuove generazioni.