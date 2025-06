Un ponte tra aziende e studenti: Sintra è socia del Polo Universitario Aretino

Arezzo, 10 giugno 2025 – Un ponte tra aziende e studenti: Sintra diventa socia del Polo Universitario Aretino. L’azienda, punto di riferimento internazionale per le soluzioni di business digitale, ha consolidato il proprio impegno nei confronti della formazione e della valorizzazione delle giovani generazioni attraverso un accordo di collaborazione volto a promuovere percorsi di orientamento, stage curriculari e opportunità di inserimento lavorativo.

Sintra rivolge, da sempre, particolari attenzioni al mondo della scuola per permettere a ragazzi e ragazze di acquisire conoscenze e consapevolezze sulle possibili, future, opportunità professionali in ambiti in costante evoluzione collegati a tecnologia, omnicanalità, intelligenza artificiale e commercio elettronico, favorendo una concreta unione tra preparazione accademica e competenze pratiche richieste dal mercato del lavoro.

La partnership con il Polo Universitario Aretino rappresenta, dunque, un ulteriore passo per concretizzare questa mission soprattutto nei riguardi del corso di laurea triennale di ingegneria informatica promosso in città dal Politecnico di Milano: il duplice obiettivo è di creare una rete per incontrare i docenti per favorire una preparazione sempre più specifica per i bisogni del territorio e, allo stesso tempo, di intercettare le giovani promesse del settore.

Il progetto trova il proprio cuore nella possibilità offerta agli studenti di vivere momenti di confronto con manager, informatici e programmatori in cui capire come le competenze acquisite nel percorso scolastico possano trovare applicazione in ambito lavorativo.

In quest’ottica, un primo incontro è stato previsto nei giorni scorsi con il Career Day dove Valentina Chessa dell’ufficio Risorse Umane di Sintra ha avviato rapporti con ragazzi e ragazze interessati a un futuro impiego nel comparto digitale, strutturando percorsi su misura per acquisire nuove competenze e coltivare prospettive lavorative.

Un simile progetto di orientamento e recruitment è stato proposto anche all’Università di Siena con lo STEM Talent Day dove Sintra è stata selezionata tra le aziende toscane incaricate di presentare le occasioni di tirocinio e lavoro specifiche negli ambiti di ingegneria e tecnologia.

«La volontà della nostra azienda è di valorizzare e inserire i giovani, creando nuove opportunità di lavoro - spiega Chessa. - L’85% del nostro personale ha meno di quarant’anni e trova oggi impiego in ruoli in cui può portare un contributo fondamentale in termini di competenze tecniche, innovazione, dinamicità e capacità di guardare al futuro.

Crediamo fortemente nella sinergia tra formazione accademica e mondo del lavoro, ritenendo che i talenti del futuro nascano proprio da queste collaborazioni con le università: la partnership come “soci partecipanti” del Polo Universitario Aretino evidenzia la volontà di continuare a investire nelle nuove generazioni, accompagnandole nel percorso di crescita e offrendo loro gli strumenti per affrontare le sfide di un mercato in continua trasformazione».