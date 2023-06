"Un poliziotto di nome Lele" Arezzo dei Lettori ricorda Petri

di Angela Baldi

Primo appuntamento oggi con la tre giorni di Arezzo dei lettori: la quarta edizione del festival con i protagonisti della letteratura contemporanea che porta in città anche i finalisti del Premio Strega a Carlo Ginzburg. "Leggere cambia tutto": questo il messaggio che accompagna la manifestazione fin dalla nascita e che quest’anno, in occasione del centenario di Italo Calvino, si intreccia a un percorso sul tema della fiaba. In programma presentazioni, talk, incontri con gli autori, reading, passeggiate letterarie e attività per giovani lettori. Si parte stamani alle 11 alla Biblioteca con un incontro dedicato a bambine dai 6 anni in collaborazione con Libreria La Casa sull’Albero: Alice Keller, tra le voci più apprezzate e più interessanti della narrativa italiana per i più piccoli, già candidata al Premio Strega Ragazzi, condurrà i partecipanti in un laboratorio a partire dal suo "Il mistero dei cani che sognano" .

Alle 17 alla Casa Museo Ivan Bruschi, la presentazione di "Un poliziotto di nome Lele. Dedicato a Emanuele Petri", volume che contiene ricordi del poliziotto ucciso in servizio nel 2003 e altri importanti contributi documentali, alla presenza della vedova Alma Petri, della scrittrice Cinzia Corneli e dell’ispettore Ugo Bonelli, modera il caposervizio de La Nazione di Arezzo Federico D’Ascoli. Il volume, contiene il romanzo “Le ferite di marzo” della scrittrice perugina Cinzia Corneli, una disamina del giornalista del Corriere della Sera Giovanni Bianconi, una testimonianza dell’Ispettore Bonelli della Questura di Arezzo ed altri importanti contributi messi a disposizione dalla vedova Alma Broccolini Petri ed è stato pubblicato in occasione del XX^anniversario dalla morte di Emanuele Petri. Ancora attività per i più piccoli: alle 17.30 alla Fortezza Giovanni Colaneri, illustratore, terrà un laboratorio per bambini dai 3 anni a partire dall’ultimo lavoro "La leggenda di Colapesce". E poi spazio all’omaggio a Italo Calvino: sempre in Fortezza l’attrice e regista Alessandra Bedino, condurrà una lettura del "Visconte dimezzato": prima parte in programma alle 18.30, la seconda parte alle 19.45.

Tra i due atti della lettura, alle 19 ancora in Fortezza l’incontro con Bruno Berni, curatore della collana Fiabe Nordiche.

Domani alle 19 in Fortezza, l’atteso incontro con la cinquina dello Strega, con letture a cura di Alessandra Bedino e la moderazione della giornalista Barbara Perissi.