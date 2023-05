Un percorso di formazione sull’e-commerce nel settore della moda

Arezzo, 9 maggio 2023 – Un percorso di formazione per professionisti dell’e-commerce nel settore della moda. L’iniziativa nasce anche dalla sinergia tra Sintra Digital Business di Arezzo e Digital Fashion Academy che hanno unito le rispettive esperienze per sostenere una vera e propria scuola rivolta a manager e imprenditori con l’obiettivo di fornire competenze e consapevolezze utili per affrontare le nuove sfide legate al commercio digitale.

Questo progetto congiunto prenderà il via mercoledì 10 maggio con un webinar e con il conferimento di tre borse di studio per il corso di “E-commerce management per la moda” in programma da venerdì 12 maggio. «La formazione - spiega Michele Barbagli, Ceo di Sintra, - è da sempre al cuore della mission di Sintra per fornire servizi alle imprese e ai professionisti per essere competitivi nei diversi mercati.

Questo percorso è orientato specificatamente verso i settori di moda, oreficeria e lusso in cui il nostro territorio è tra i riferimenti, fornendo un’occasione di condivisione, informazione e crescita». Il primo appuntamento, a partecipazione libera e gratuita previa registrazione dal portale Digital Fashion Academy, avrà come tema “Shopify per il Fashion E-commerce.

Opportunità e limiti della piattaforma” e troverà il proprio focus sulla condivisione delle opportunità digitali a disposizione delle aziende del comparto della moda, andando a fornire consigli e suggerimenti per sviluppare il business on-line in relazione a dimensioni, mercati, strutture e processi.

Questo webinar, in calendario dalle 17.30 del 10 maggio, farà affidamento come relatori su Enrico Fantaguzzi e Michele Barbagli (cofondatori rispettivamente di Digital Fashion Academy e di Sintra) che illustreranno i concetti chiave alla base del commercio elettronico a partire dalle opportunità fornite dalla piattaforma Shopify e dall’omnicanalità per integrare canali di vendita tradizionali e canali di vendita on-line.

L’incontro sarà arricchito dall’assegnazione di tre borse di studio da parte di Sintra del valore di 1.950 euro ciascuna per sostenere una formazione professionale e specifica attraverso la partecipazione al corso di “E- commerce management per la moda” che, organizzato dalla Digital Fashion Academy e strutturato attraverso ottanta ore di lezioni dal 12 maggio al 28 luglio, fornirà le competenze necessarie per sviluppare il commercio elettronico nell’industria della moda contemporanea.

Il corso sarà tenuto da professionisti del settore con esperienze in aziende della moda e del lusso di livello internazionale, e terminerà con il conseguimento della certificazione Digital Fashion Professional. «La chiave del successo nell’e-commerce nella moda è capire come tutte le attività della catena del valore digitale interagiscono tra di loro - aggiunge Fantaguzzi. -

Per questo abbiamo coinvolto i migliori professionisti del settore per creare un corso di formazione adatto alle esigenze delle aziende».