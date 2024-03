Un patto per le imprese. Le priorità del commercio: parte l’appello ai candidati

di Laura Lucente

CORTONA

Un documento di idee sul turismo da presentare ai futuri candidati a sindaco di Cortona. A lanciare l’iniziativa ci pensa la Confcommercio. Il documento sarà scritto dopo aver incontrato gli esperti del settore che vivono quotidianamente sul territorio. Per questo l’associazione di categoria ha deciso di organizzare due incontri, il primo dei quali è in programma proprio oggi. L’appuntamento è fissato nella sede della Confcommercio di Camucia in via XXIV Maggio alle ore 15. Turismo sostenibile, accessibilità del territorio, innovazione sono solo alcuni dei temi che verranno trattati, oggi insieme agli imprenditori delle strutture ricettive, mentre il prossimo appuntamento, previsto il 13 marzo, sarà destinato a tour operator e agenzie di incoming (per partecipare è necessario iscriversi contattando la sede di Confcommercio Camucia allo 0575 603231 o inviando una mail a [email protected]). A coordinare le riunioni sarà il responsabile di Confcommercio Valdichiana Carlo Umberto Salvicchi, con il supporto tecnico della responsabile del turismo di Confcommercio Toscana Laura Lodone. "Sarà proprio insieme agli imprenditori che formuleremo le richieste concrete da presentare ai candidati a Sindaco – spiega Salvicchi - nella consapevolezza che le imprese della ricettività, pilastri dell’accoglienza e dell’industria turistica, abbiano voce in capitolo per esprimere istanze, aspettative e idee utili a chi governerà il territorio nei prossimi anni". "Il turismo è l’attività economica forse più importante del territorio cortonese: - aggiunge Laura Lodone – merita attenzione e soprattutto protagonismo da parte di chi vive giornalmente ‘in trincea’. È giusto che la loro voce sia ascoltata dalla politica. Gli incontri di marzo serviranno a chiarire cosa serve, e cosa ancora manca, in settori come la promozione, l’innovazione delle strutture, i servizi accessori al turismo e alle politiche turistiche in generale".

Non è la prima volta che l’associazione di categoria porta avanti questo tipo di inizative. In occasione delle precedenti amministrative aveva convocato tutti i candidati a cui aveva sottoposto un vademecum con 10 priorità per il territorio e dove spiccava anche il tema turismo. Confcommercio ricorda di aver già ricevuto molte adesioni da parte degli operatori, ma che c’è ancora tempo per partecipare. "Ognuno di coloro che parteciperà ha le proprie idee politiche personali – conferma ancora Salvicchi - ma tutti chiedono alla futura giunta comunale che il turismo sia trattato con la serietà e l’attenzione che merita, al di là delle ideologie ma solo guardando allo sviluppo economico del territorio e all’occupazione, nell’interesse collettivo". Lo stesso Salvicchi non nasconde la preoccupazione di alcuni operatori del settore, "soprattutto per la piega fuori dalle righe che sta prendendo la campagna elettorale nelle ultime settimane. Gli imprenditori hanno bisogno di proposte, serie e concrete ma anche di serenità".