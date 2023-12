Un omaggio al vescovo. Pompeo Ghezzi

SANSEPOLCRO

Nel giorno del patrono, il doveroso omaggio di Sansepolcro al suo vescovo storico, monsignor Pompeo Ghezzi, che è stato a capo della diocesi dal 1912 al 1953. A conclusione del solenne pontificale nella solennità di san Giovanni Evangelista, l’attuale vescovo diocesano, monsignor Andrea Migliavacca (nella foto), ha scoperto e benedetto una lapide a ricordo del suo predecessore. Monsignor Ghezzi è tra i protagonisti della storia altotiberina della prima metà del XX secolo. Giunto dalla Lombardia (era a nato a Gorgonzola il 4 giugno 1869) in riva al Tevere su designazione di papa san Pio X, portò con sé l’esperienza del cattolicesimo sociale maturata a Treviglio. Nella diocesi tosco-romagnola seppe inserirsi a fondo nelle dinamiche della vita locale, portando avanti un’intensa attività di promozione umana attraverso la presidenza di numeri istituti a carattere sociale e sanitario (orfanotrofi maschile e femminile, ospedale civico, conservatorio San Bartolomeo, Confraternita di Misericordia).

Sul piano religioso favorì l’Azione Cattolica come strumento di promozione del laicato, riorganizzò il seminario diocesano, operò per il restauro della cattedrale e la ricostruzione delle chiese lesionate dai terremoti del 1917 in Toscana e del 1918/1919 in Romagna, accolse in diocesi numerose congregazioni religiose femminile (in particolare le Suore della Carità dette di Maria Bambina). Soprattutto, seppe condividere i bisogni e le necessità della gente, attraverso l’esercizio di una carità quotidiana fatta di prossimità, ascolto e condivisione.