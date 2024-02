Un nuovo veicolo per i servizi ai disabili donato alla Misericordia

SANSEPOLCRO

La Misericordia chiede, la città risponde ancora una volta. Ed è proprio grazie al contributo di aziende e persone di Sansepolcro che ieri mattina, all’interno del Giardino di Piero della Francesca è stato inaugurato il Ford Custom polivalente, un mezzo non per le emergenze ma per gli altri importanti servizi che svolge la Confraternita biturgense, in vita dal lontano 1338.

"E’ una novità per la nostra realtà – ha dichiarato il governatore Alfredo Milani – perché ci consente di avere per la prima volta un pullmino riservato ai disabili anziché il classico Doblò, che ha un posto per una singola persona. In questo caso, invece, possiamo far salire fino a tre carrozzine e fino a nove persone, conducente incluso. C’è spazio quindi anche per gli accompagnatori e per organizzare servizi collettivi riservati a persone con disabilità oppure anziani. In sostanza, si apre una nuova stagione per questo tipo di servizi. Il dato ulteriormente positivo è costituito dal fatto che questo veicolo è il risultato di una donazione effettuata dalle aziende che hanno sponsorizzato l’evento. Per quattro anni, la Confraternita di Misericordia avrà la disponibilità del Ford Custom in comodato d’uso, compresi assicurazione, bollo, manutenzione, casco e altro. Un vero a proprio aiuto che ci arriva dalla cittadinanza". Un grande esempio di solidarietà.

"Sì, senza la cittadinanza la Misericordia non esisterebbe – ha sottolineato Milani – e da un lato non esisterebbe per l’assenza dei generosi volontari e dall’altro non vi sarebbero i mezzi, che li procura la popolazione e in questo caso gli imprenditori del Borgo". La cerimonia del taglio del nastro è stata presenziata dall’assessore comunale a sanità e sociale, Mario Menichella, mentre don Giancarlo Rapaccini ha provveduto a impartire la benedizione al pullmino e agli intervenuti, che qualche minuto più tardi si sono trasferiti nella stupenda sala dell’Oratorio di San Rocco per ricevere gli attestati di ringraziamento.