Arezzo, 4 agosto 2023 – Un nuovo spazio infermieristico alla farmacia “Campo di Marte”. Le Farmacie Comunali di Arezzo hanno incrementato la gamma di servizi a disposizione dei cittadini con l’attivazione di uno sportello dedicato all’erogazione di diverse prestazioni che permetterà di concretizzare un modello socio-assistenziale sempre più prossimo ai bisogni primari.

Questo spazio proporrà un modello innovativo per la città di Arezzo dove l’unione tra le competenze professionali di farmacisti e infermieri contribuirà a fornire risposte in modo rapido, senza attese e affidabile, in un regime di sussidiarietà con il Servizio Sanitario Nazionale. L’apertura dello spazio infermieristico alla farmacia “Campo di Marte” sarà in un primo momento prevista dal lunedì al sabato.

Tra le prestazioni già attive rientrano le medicazioni, l’autoanalisi per glicemia, profilo lipidico ed emoglobina glicata, i cicli iniettivi intramuscolo, la rilevazione dell’indice di massa corporea, l’elettrocardiogramma, l’holter cardiaco, la misurazione della pressione, la somministrazione di colliri oculari, i tamponi per streptococco e Covid, la rimozione dei punti e la pulizia auricolare, ma l’obiettivo è di configurare uno sportello dinamico capace di incrementare costantemente la gamma dei servizi con un’organizzazione volta ad assecondare anche le richieste emerse dal territorio.

Per informazioni sulle diverse attività e per prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente alla farmacia “Campo di Marte”.