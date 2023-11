Un nuovo sostegno dal banco alimentare

Superati i 2500 kg di alimenti con la colletta del banco alimentare a Cortona. I numerosi volontari hanno raccolto alimenti e generi per la prima infanzia di fronte ai principali supermercati di Camucia, Terontola, Mercatale "È un impegno nato dalla Caritas parrocchiale del Calcinaio, estesosi nel tempo alle Caritas del nostro territorio – conferma Carla Rossi storica figura di riferimento della Caritas – un lavoro che ha un momento particolare e forte nella Giornata della Colletta ma che in realtà dura tutto l’anno, perché si raccoglie e distribuisce cibo tutto l’ anno, senza interruzioni". Tra i volontari anche associati del Lions Club Valdichiana e studenti.. "La generosità delle persone è stata, come sempre tanta" aggiunge Rossi a nome di tutti i partecipanti. "Chi partecipa all’iniziativa può godere di esperienze che scaldano il cuore. Abbiamo visto carrelli pieni donati per i poveri, famiglie che mandavano avanti i loro bambini a consegnare quanto acquistato, persone che uscivano dal supermercato e rientravano perché si erano dimenticate di acquistare qualche pacco di pasta da lasciare all’ uscita".