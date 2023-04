Arezzo, 18 aprile 2023 – Un nuovo polo dedicato allo sviluppo dell’energia solare nel cuore di Arezzo. SunStar Energy è il nome di una realtà nata dall’unione tra le competenze di tecnici e professionisti di diversi settori che hanno dato vita a una società di consulenza, progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici.

La comune volontà è di portare un contributo al percorso di transizione energetica per sensibilizzare verso un passaggio sempre più deciso verso l’utilizzo di fonti rinnovabili capaci di limitare le emissioni in atmosfera, di ridurre i consumi e di tutelare l’ambiente.

Il percorso di SunStar Energy ha preso il via con l’inaugurazione della sede operativa in via Marco Perennio dove gli operatori saranno a disposizione per fornire informazioni, assistenza e consulenza sulle diverse tematiche collegate all’installazione del fotovoltaico, attraverso anche l’analisi delle bollette per capire i consumi e il sopralluogo per valutare le opportunità collegate ai singoli spazi.

Questo servizio sarà condotto da un team capeggiato dalla direttrice Daria Galligani insieme all’architetto Pasquale Iossa e al responsabile commerciale Marco d’Urso che farà poi affidamento su una rete di professionisti altamente specializzati quali ingegneri, geometri, fornitori di materiali selezionati e installatori certificati che garantiranno le massime competenze finalizzate al perseguimento dell’autonomia energetica.

«Lo sviluppo del settore fotovoltaico - commenta Galligani, - permette di perseguire una triplice sostenibilità: economica per favorire il risparmio, ambientale per ridurre le emissioni e abitativa per migliorare la qualità della vita. Tutto questo permette di costruire un “domani” migliore attraverso il semplice utilizzo del sole inteso come la più potente, illimitata e pulita fonte di energia.

La scelta di collocare il nostro centro davanti a Porta San Lorentino è funzionale a garantire prossimità ai cittadini che possono fare affidamento su una location dove incontrare professionisti del settore e ottenere informazioni, consulenze e valutazioni personalizzate».