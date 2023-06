Un Nuovo Nido a Castiglion Fiorentino, "Trilly" Salva l'Ex Scuola Materna di Brolio

Un nuovo nido a Castiglion Fiorentino. Si chiama "Trilly" e troverà spazio nell’ex scuola materna di Brolio che proprio dal prossimo settembre sarebbe stata invece chiusa per il numero insufficiente di iscritti. E invece una nuova vita per la vecchia struttura che potrà adesso ospitare altri 25 bambini in più che si aggiungono ai 40 del nido Peter Pan. La misura "asili gratis" della Regione aveva fatto schizzare la domanda di iscrizioni senza trovare però riscontro nella capienza effettiva delle strutture a disposizione. Da qui la scelta dell’amministrazione. "Aiutare le famiglie a conciliare figli e lavoro è sempre stato nostro obiettivo: il numero di richieste pervenute imponevano misure immediate. La misura regionale, calata dall’alto senza prendere in esame il delicato comparto scolastico, ha costretto i comuni a correre ai ripari per l’erogazione del servizio", dice l’assessore alla scuola Franceschini. "Oltre 60 bambini potranno usufruire dei nidi gratis; le rimanenti 15 famiglie con Isee superiore a 35mila euro, non rientranti nel progetto, potranno usufruire di altri contributi come quelli comunali", aggiunge il vicesindaco Milighetti.