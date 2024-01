Un nuovo modo di fare teatro con la Compagnia Archeosofica

Perché fare un’esperienza di laboratorio teatrale? Il teatro è sicuramente bello e interessante anche come semplice spettatore, ma perché non provare per una volta a sperimentare la “magia” del palcoscenico? In ogni laboratorio di teatro si sperimentano le tecniche di base dell’attore, si migliora la propria voce, si lavora sulla fiducia reciproca, e ne trova giovamento la nostra capacità di memoria, di rapporto con lo spazio che ci circonda e con gli altri… e ci si diverte, soprattutto. Da oggi martedì 23 gennaio apre ad Arezzo, nella nuova sede dell’Associazione Archeosofica in via Alessandro Dal Borro 58, a Pescaiola, un nuovo laboratorio di teatro condotto e animato dagli insegnanti della Compagnia Archeosofica che in questi ultimi anni ha prodotto alcuni spettacoli rappresentati con successo anche nella nostra città.

Ricordiamo tra questi il “quasi” musical “Atlantico”, e il più recente “Nel vortice del tempo”, con testo e regia di Elisabetta Meacci, e “Al Saligià“. Il salone dei giochi”, testo e regia di Alessandro Boncompagni, andato in scena nel salone del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia.

Il laboratorio che parte oggi è aperto a tutti, indistintamente, anche senza particolari precedenti esperienze, e si presenta pertanto come un’occasione per mettersi in gioco e provare l’esperienza della recitazione al termine di un percorso “formativo”.

L’incontro di oggi martedì avrà inizio alle ore 21 ed è aperto, libero e gratuito, una sorta di “open day” teatrale in cui gli animatori della Compagnia illustreranno tutte le modalità e gli obiettivi del laboratorio. Perché non provare?

Appuntamento stasera alle 21 nella nuova sede dell’Associazione Archeosofica in via Alessandro Dal Borro 58, di Pescaiola ad Arezzo.