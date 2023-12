Un Natale a tutto famiglia. Così gli eventi

LORO CIUFFENNA

Sarà un Natale a dimensione familiare a Loro Ciuffenna. Per le festività più attese dell’anno il Comune ha allestito un programma denso di appuntamenti con lo sguardo soprattutto ai più piccoli.

"Le iniziative organizzate dai nostri uffici e dalle associazioni del paese sono tante – ha ricordato la vicesindaco Nicoletta Cellai (nella foto) – e l’attenzione maggiore è dedicata ai bambini, i veri protagonisti del Natale, con proposte di laboratori creativi, letture animate, yoga e spettacoli teatrali. Non mancheranno i tradizionali concerti delle feste e un evento speciale sulla pace, per riflettere sul valore di questo bene prezioso in un momento in cui in tanti luoghi del mondo si combatte e si soffre". Domani il via alle 10 con "EcoArt", primo atto della rassegna di laboratori organizzata dalla Pro Loco alla Pinacoteca Venturi. Il sabato successivo, invece, sarà la volta del progetto "Il mondo di Francesca", "Divertiamoci con lo yoga" rivolto ai bimbi dai 4 agli 11 anni e, alle 17.30, le sale del Museo ospiteranno "Give peace a chance", canzoni e parole per la pace, con Iole e Leo Marcucci curato da Materiali Sonori.

Domenica 17 al mattino il cartellone propone all’Auditorium il convegno "Toscani nel mondo e il mondo in Toscana", e nel pomeriggio arriverà Babbo Natale, prima a San Giustino, e poi nella Filanda lorese, su input dell’Associazione ‘Insieme per Loro’. Spazio infine ai concerti natalizi: il 17 dicembre alle 17.30 nella Pieve di Gropina, a cura di Coro e Orchestra Desiderio da Settignano, e sabato 23, alle 21, al Circolo Mcl di San Giustino con "La Tramontana" e alle 21.15 all’Auditorium con la Filarmonica Verdi.