"Un momento indelebile andando oltre la paura"

La sua notte prima degli esami è stata speciale e resta "un ricordo indelebile". Speciale, per la prova della maturità con il carico di preoccupazione che porta con sè ma anche per l’attesa della finalissima dei Mondiali di calcio. Era il 1982: l’Italia salì in vetta e nello stesso giorno Maddalena De Luca conquistò il massimo dei voti: sessanta sessantesimi. "Ero stata ammessa con 9 e 10 in tutte le materie, amo studiare e lo faccio anche adesso. Avevo concluso il liceo scientifico e all’esame la commissione era fatta di docenti esterni, tranne il commissario interno. All’esame portavo matematica, geografia astronomica e storia", spiega il prefetto di Arezzo rievocando quel giorno che segna il primo tornante della vita. "Avevo il massimo dei voti in matematica e ricordo che il professore mi volle mettere alla prova facendomi una domanda relativa a un testo universitario, quindi molto al di sopra delle possibilità di una liceale. Non mi scoraggiai e risposi usando il ragionamento; fu una bella soddisfazione e il professore ne fu contento. La vittoria dell’Italia ai Mondiali rese ancora più indimenticabile la mia maturità".

Ai ragazzi che oggi affrontano la prova, suggerisce di "godersela, al di là della strizza. È vero che c’è la preoccupazione di affrontare un’incognita, ma questa esperienza resterà un ricordo indimenticabile. Adesso non lo sanno, ma è il momento più bello della vita perchè fatto di tante prime volte: il primo traguardo importante, le prime socializzazioni, il primo amore. Un momento da vivere intensamente".