Un milione per la nuova mensa. Ospiterà bimbi delle scuole: "Sarà una struttura moderna"

Sarà di oltre 1 milione e 130mila euro l’investimento per il nuovo refettorio della scuola materna Fratelli Grimm e della scuola primaria Mazzini di Levane. Inizialmente il progetto sarebbe stato interamente finanziato con fondi Pnrr per 676mila euro, poi l’intervento è stato rivisto per apportare alcune migliorie e il quadro economico è aumentato di conseguenza. Ad illustrare le modifiche al piano triennale dei lavori pubblici 2023-2025 è stato l’assessore Lorenzo Posfortunato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale. Per la nuova mensa di Levane occorrerà dunque uno stanziamento di bilancio di 462mila euro. "Da troppi anni - ha spiegato l’assessore ripercorrendo le tappe della vicenda - i bambini stanno consumando i pasti in un seminterrato. Finalmente abbiamo avuto la possibilità di attingere ad un finanziamento per realizzare una struttura esterna al complesso scolastico esistente. Il nuovo padiglione sarà attiguo alla palestra" e sarà dotato di un percorso pedonale protetto. "All’inizio - ha aggiunto - era previsto soltanto un locale per lo sporzionamento e la consumazione dei pasti. L’amministrazione ha deciso di fare una scelta diversa, liquidando i progettisti che si erano occupati della prima fase dell’opera, non ritenendosi soddisfatta pienamente rispetto agli obiettivi dati".

Sono stati quindi inseriti nuovi servizi che non erano stati previsti nella prima stesura: un collegamento pedonale adeguato, una copertura per l’immediata installazione di pannelli fotovoltaici, una migliore coibentazione. Sarà inoltre una struttura utilizzabile 365 giorni l’anno, perché oltre al riscaldamento ci sarà anche un sistema di raffreddamento per l’estate. Il Partito Democratico ha poi sottolineato che dai 606mila euro iniziali, l’importo dell’intervento è quasi raddoppiato. "Perché non avete pensato fin dall’inizio ad un progetto più compiuto, invece di arrivarci in corsa?" ha replicato il consigliere comunale del Pd Luciano Rossetti. "Forse l’investimento comunale sarebbe stato più contenuto e magari i fondi Pnrr sarebbero stati più consistenti e con meno aggravio per il Comune". "All’inizio c’è stata una corsa per tutti i comuni ad accaparrarsi i finanziamenti, quindi avevamo proposto un progetto base - ha spiegato Posfortunato - Oggi c’è la possibilità di ampliarlo, rendendo il refettorio un luogo aperto a tutta la cittadinanza".

Francesco Tozzi