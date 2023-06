Un milione in più per l’ex Spiaggina Il bonus extra dal ministero Il polo scolastico pronto nel 2025

di Luca Amodio

Quasi un milione di euro in più a fondo perduto per la Spiaggina. E’ il bonus extra che il Ministero dell’economia e finanze stanzierà per la realizzazione del nuovo asilo nido di Castiglion Fiorentino a La Spiaggina, all’ex campo di calcio utilizzato dai settori giovanili della Castiglionese. L’intervento ammonta a quasi 4 milioni di euro, 3 milioni e 990 mila ad essere precisi, di cui adesso 3,15 saranno coperti da finanziamenti del Pnrr. La restante parte, circa 850mila euro, è invece a carico del municipio Castiglionese, a cui poi si dovrà sommare l’importo per la messa in sicurezza del muro di retta.

Il novembre scorso, il comune di Castiglion Fiorentino era stato ammesso al finanziamento per la realizzazione di un nuovo polo scolastico per bambini fino a sei anni, nell’ambito dei progetti finanziati dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto definitivo, era stato redatto in base ai prezziari della Regione Toscana, relativi al secondo semestre del 2020. Il progetto esecutivo era stato invece adeguato ai prezzi del gennaio del 2023, che intanto avevano però registrato un rincaro del 40% per i materiali edili.

"A seguito degli aumenti del costo dell’opera, l’amministrazione si era attivata prontamente per accedere a un fondo ordinario gestito dal Med, denominato ‘Fondo opere indifferibili’, per ottenere tale differenza, pari a 954.410,74 euro, dovuta all’incremento dei prezzi", spiega il vicesindaco Devis Milighetti. "Grazie alla tempestività e alla correttezza di quanto portato avanti anche dagli uffici, la richiesta è stata accolta nella sua interezza consentendoci così di non gravare sulle casse comunali e portare avanti un progetto strategico e fondamentale per il nostro territorio in grado di dare risposte puntuali alle famiglie castiglionesi, ampliando la capienza dei nidi", continua Milighetti.

Intanto i lavori procedono, le ruspe sono in azione da ormai qualche settimana. "Il cantiere è a buon punto, si sta andando avanti con gli scavi. Entro fine mese, dopo il bando di gara, verrà affidato alla ditta il progetto per la costruzione della scuola: il nostro obiettivo è inagurare la nuova area scolastica entro settembre 2025", spiega Milighetti. "Il progetto prevede 1500 metri quadrati per il plesso scolastico più 3 mila metri quadrati per l‘area verde limitrofe, più i nuovi posti audio previsti", conclude il vice sindaco. Sorgerà invece a Montecchio Vesponi lil nuovo campo sportivo, probabilmente mei pressi del centro di guida sicura Strasicura Park.