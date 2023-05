Un milione e mezzo per Ricasoli Le frane diventeranno un ricordo

Quasi 1,5 milioni di euro per la messa in sicurezza dell’abitato di Ricasoli. A fine aprile l’amministrazione comunale di Montevarchi ha ricevuto un contributo da parte della Regione Toscana, con ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, per realizzare una palificata nel versante nord della frazione. Un intervento che ha seguito un iter lungo e complesso. Nel 2021 è stata realizzata una campagna di indagini geognostiche e geofisiche, a supporto della progetto definitivo, che è stato poi approvato nel dicembre dello stesso anno. Progetto che prevedeva il consolidamento, tramite una palificata, del versante nord del distretto franoso di Ricasoli, su cui poggia la strada comunale in prossimità della Chiesa. L’intervento, inizialmente, non è stato ammesso al finanziamento, ma la situazione si è sbloccata nel giugno scorso, quando è stato comunicato a Palazzo Varchi che l’opera era tra quelle prioritarie ed era quindi possibile attingere alle risorse messe a disposizione dal Piano Nazionale 2022. Nei giorni scorsi l’arrivo del finanziamento. La collina di Ricasoli presenta, da sempre, segni di fragilità. Lo scorso inverno, a seguite di piogge copiose, alcuni massi che fanno parte delle massicciate poste in opera a sostegno del versante sud della collina della frazione, nell’ambito dei lavori eseguiti nell’estate 2022, sono scivolati per nel terreno sottostante.

Un fenomeno che ha interessato la coltre di materiale di riporto della gradonatura sostenuta dalla scogliera in roccia, che, a seguito dei temporali, ha raggiunto condizioni di saturazione, provocando il cedimento. Ma le criticità sono datate. Tra i lavori eseguiti in questi anni, quelli di mitigazione del rischio franoso del fianco sud della collina su cui sorge la frazione, con la realizzazione di due "berlinesi" in micropali tiranti che hanno vincolato una paratia alla sommità della scarpata, impedendo nuovi scivolamenti di terreno. Più in basso sono state invece installate altre paratie in profondità. Ma i cittadini di Ricasoli, comunque, non si sentono ancora sicuri, perchè ogni volta Giove Pluvio inizia a fare i capricci sono dolori. Una vicenda iniziata addirittura sotto la legislatura Grasso, con le problematiche evidenziate dai cittadini e le richieste di intervento alla Regione, che ha contribuito con una serie di finanziamenti. Ma nonostante ciò, ci sono ancora elementi di criticità che necessitano di ulteriori risorse.

Marco Corsi