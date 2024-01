Un milione e 700mila euro per il palasport

SANSEPOLCRO

Arriva dalla Regione Toscana un sostanzioso finanziamento per la ristrutturazione del palazzetto dello sport di Sansepolcro: un milione e 700mila euro, ossia una fra le somme più cospicue mai ottenute in città per impianti a uso sportivo. Ciò permetterà di incaricare subito dei progettisti per la ristrutturazione di un impianto che è sì strategico ma anch’esso da anni necessita di una manutenzione straordinaria che precedentemente non è mai stata fatta. "Abbiamo l’occasione di dare una grande opportunità a Sansepolcro – dichiara l’assessore ai lavori pubblici, Riccardo Marzi (nella foto) – rifacendo un palazzetto dello sport che, per dimensioni ed età, rappresenta dal punto di vista della gestione un grosso impegno. Con questo finanziamento punteremo alla messa in sicurezza sismica, all’efficientamento energetico e al rifacimento di tutti gli impianti e dei sottofondi. Un’occasione storica per noi e sono molto soddisfatto perché, dopo aver ristrutturato completamente la palestra Collodi e dopo aver trovato i finanziamenti per la palestra Buonarroti che sta per essere completata a verrà ridata nuova di zecca alla scuola e allo sport cittadino che ne usufruisce, adesso tocca al palazzetto, centro nevralgico che accoglie numerose associazioni del territorio e rappresenta un punto di riferimento importante per le diverse manifestazioni ed eventi sportivi anche di livello internazionale".