Un mazzo di funghi sulla tomba del brigante Quella leggenda d’amore lungo le rive del lago

Silena

Santoni

Agli inizi del secolo scorso il mondo fu attraversato dal fremito della Belle Époque. Mentre nelle città la borghesia celebrava i piaceri mondani, a Raggiolo la vita pareva essersi fermata a parecchi secoli prima, tra la transumanza e i rintocchi delle campane della chiesa di San Michele Arcangelo. Aggrappato alla montagna come un rapace, con la sua architettura compatta del colore della roccia, il paese pareva sospeso nello spazio e nel tempo.

E anche quando il sogno collettivo si infranse e nell’oceano un transatlantico gigantesco affondò tra i ghiacci e nei cabaret si esorcizzava tra fiumi di champagne l’inquietudine per la catastrofe imminente, i raggiolatti non parvero toccati da quel trambusto. In autunno continuarono a popolare i boschi lungo le rive del Teggina e del Barbozzaia per la raccolta delle castagne, rimasero a veglia, coi volti neri di fuliggine, davanti al fuoco dei seccatoi, fecero la farina al mulino di Morino e subito dopo radunarono le greggi e imboccarono i tratturi della transumanza.

Gente tosta quella di Raggiolo, avvezza alle privazioni e alla fatica, incline a risolvere le controversie a colpi di coltello e di fucile, nutrita di castagne e di leggende. Gente col pelo sullo stomaco che nemmeno alla partenza dei suoi giovani per il fronte versò una lacrima. Chi rimase continuò il solito tran tran.

Ma nella primavera del 1918 qualcosa cambiò: cominciò a correre per il paese la voce che il brigante Scorzone, già noto in altre zone del Casentino per le sue malefatte, si aggirasse per i boschi circostanti. Il sospetto nacque quando un paesano dei Campi, la parte più alta del paese, trovò a pochi passi da casa sua le carcasse di due pecore squartate e si consolidò un mese più tardi con la scoperta vicino al mulino del cadavere di Domenico, il fabbro. Galleggiava a pancia in giù nel botaccio, gonfio come una zampogna, e l’acqua intorno a lui ancora si tingeva di striature rosse. Quando, adagiato a terra, il corpo rivelò uno squarcio alla gola: tale scelleratezza fu subito attribuita al brigante Scorzone. Si cominciò a raffigurarlo come una creatura gigantesca, dall’aspetto ferino e dalla forza di dieci tori. Si favoleggiava che si nutrisse di carne cruda e uccidesse le sue vittime a morsi. Nessun riscontro effettivo si ebbe di tali dicerie, ma di sicuro in quel periodo diversi casolari subirono furti e alcuni animali sparirono dalle stalle. I maschi si avventuravano in gruppo fuori dall’abitato, spesso scortati da quei còrsi che per qualche forma di cacio li accompagnavano nella transumanza e che non indietreggiavano davanti a nulla; le femmine restavano in paese, chiuse dentro casa a doppia mandata o al massimo s’incontravano in piazza o davanti alle rovine del Sepolcreto.

Tutte tranne una: la Checca. Checca aveva diciassette anni, più o meno, perché nessuno ricordava esattamente quando fosse nata, ma ne dimostrava dodici tanto era smilza e acerba. Orfana di padre e di madre, era cresciuta selvatica come un animale del bosco. Ogni villaggio che si rispetti ha il suo scemo, uno strambo che vive ai margini, tollerato dalla comunità solo per carità cristiana. A Raggiolo quel ruolo era toccato a lei. Aveva gli occhi cisposi, puzzava come una volpe e non parlava. Nemmeno una parola. Che tale insufficienza fosse dovuta a una tara intellettiva o alle pietose condizioni in cui era cresciuta o al disgusto per gli umani in genere non è dato sapere. Fatto sta che quando il prete o la maestra cercavano di avvicinarla per comunicare, lei tirava fuori la lingua e scappava. E quando i monelli la circondavano non apriva bocca ma raccoglieva una gran manciata di terra e di ghiaia e gliela scagliava contro.

Unico suo privilegio la libertà. La Checca continuò per tutta l’estate a scorrazzare nei boschi, spingendosi oltre il Ponte dell’Usciolino e addirittura fino ai pascoli del Pratomagno. E anche quella mattina di metà settembre lasciò le ultime case del paese e si inoltrò nel castagneto lungo il Barbozzaia, superò il mulino e scese fin quasi al Ponte di Sotto. Il bosco già esibiva i colori dell’autunno ma l’aria era ancora tiepida. Avanzò in una pozza del torrente e si sedette su uno di quei massi tondi e levigati che paiono uova gigantesche gettate in mezzo al fiume. Si guardava i piedi la Checca, e più precisamente di come sembrassero fluttuare per effetto della corrente pur stando fermi. Per questo si accorse in ritardo della presenza alle sue spalle. Quando finalmente si girò, vide un uomo che la fissava. Intanto Scorzone faceva le sue considerazioni: la fanciulla non si poteva definire un bocconcino, ma era pur sempre una femmina e la lunga astinenza la rendeva ai suoi occhi decisamente appetibile. Inoltre quello sguardo impaurito e quel corpo gracile suscitarono in lui una sorta di pietà, per cui decise di proporsi con cautela e con garbo. Si guardò attorno e, scorto ai piedi di un castagno una famiglia di funghi cantarelli, ne fece un mazzetto e glielo porse.

Fu così che Checca per la prima e unica volta in vita sua conobbe qualcosa che somigliava all’amore. Per tre mesi ogni sera volò nel bosco per intrecciare la sua solitudine con quella del bandito. E ci tornò per giorni anche quando lui non si presentò all’appuntamento e lo attese, attenta ad ogni scricchiolio di rami e ad ogni frusciare di foglie. Lo rivide una settimana più tardi, quando si unì alla folla dei curiosi accorsi in piazza per guardare il cadavere del terribile criminale. Pare che i carabinieri l’avessero sorpreso in pieno giorno in una casa diroccata nei paraggi della Piana, che fosse seguito uno scontro a fuoco e che lui, sebbene ferito al ventre, si fosse difeso fino all’ultimo.

Intanto, alla spicciolata, rientravano i soldati dal fronte. Taciturni, emaciati, portavano nello sguardo l’orrore della trincea. Molti a Raggiolo tornarono dentro una cassa da morto. Furono sepolti nel piccolo camposanto ai margini del bosco e i loro nomi scolpiti sulla lapide posta sulla facciata della chiesa.

Scorzone no. Del suo corpo non sapevano che farne. Nessuna comunità del Casentino lo voleva; alla fine fu stabilito che dovesse restare nel luogo in cui era stato trovato e ucciso. Fu sepolto in terra sconsacrata, non lontano dal cimitero vecchio, sotto un castagno nodoso e come unico segno di riconoscimento una pietra sbrecciata con scritta la data di morte, il solo dato certo di cui si fosse a conoscenza.

Col tempo il muschio ha ricoperto la lastra, il gelo e le piogge l’hanno sgretolata, tanto che oggi si farebbe fatica a rintracciarla. Ma da allora per molti, molti anni a settembre una mano sconosciuta depose su quella tomba improvvisata un mazzetto di funghi cantarelli.