Un mancino per la difesa Squadra fatta? Non ancora

di Fabrizio Carcano

L’Atalanta ieri ha accolto i due nuovi arrivati Sead Kolasinac e Mitchel Bakker. Il 30enne difensore bosniaco ex Schalke 04, Arsenal e Marsiglia, in poche ore ha effettuato tutte le visite mediche ed è poi ripartito in serata per riprendere le sue vacanze. Il 22enne olandese invece, acquistato martedì dal Bayer Leverkusen per 10 milioni, è atterrato ieri pomeriggio alle 15 a Linate e ha cominciato le visite mediche presso il Centro di Medicina dello Sport a Cassano d’Adda, visite che completerà solo oggi. Per cui ieri l’Atalanta ha potuto ufficializzare solo Kolasinac, rimandando ad oggi l’ufficialità di Bakker che firmerà un quadriennale.

Con questi due innesti, di qualità ed esperienza internazionale, il mercato nerazzurro è già a buon punto, considerando l’inserimento del 23enne mediano francese Michel Noury Adopo, preso a parametro zero dal Torino, ed il rientro dai rispettivi prestiti del 23nne portiere riminese Marco Carnesecchi, titolare nell’ultima stagione alla Cremonese, e del coetaneo monzese Niccolò Cambiaghi, attaccante esterno esploso a Empoli con 6 gol e 2 assist.

Squadra fatta? Quasi, se non partisse nessuno. Ma ci sono richieste per i tre gioielli Teun Koopmeiners, valutato 45 milioni, per il 19enne Giorgio Scalvini, valutato intorno ai 50, e per il 20enne bomber danese Rasmus Hojlund, che potrebbe anche valere intorno ai 60 milioni.

Se partisse uno di loro servirebbe un giocatore di qualità nello stesso ruolo per sostituirlo. Scalvini piace a tutti, ma soprattutto al Napoli che potrebbe investire nel gioiello di Palazzolo una parte dei 58 milioni incassati dalla cessione di Kim al Bayern. Operazione costosa e difficile.

Per Hojlund si starebbe muovendo la Juventus, interessata al danese per rimpiazzare il deludente Vlahovic, ma sembra più probabile una destinazione britannica, al Manchester United, per l’ariete di Copenaghen. Tra i sicuri partenti c’è Merih Demiral. La Dea non ha intenzione di svendere il giocatore o di prestarlo per un anno e cerca un acquirente.

Dalla Turchia ci sarebbero interessi concreti dal Fenerbahce e dal Galatasaray (club peraltro interessati anche a Muriel e Zapata) e ci sarebbero già stati dei primi contatti con la dirigenza nerazzurra.

Che non ha fretta di vendere e sfoltire una rosa eccessiva, comprendente giocatori che non rientrano nei programmi di Gasperini come il russo Aleksey Miranchuk, che potrebbe accasarsi all’estero, come il 21enne laterale francese Brandon Soppy, che data l’età potrebbe comunque essere prestato altrove per giocare con continuità e maturare, come il portiere Pierluigi Gollini, che il Napoli non ha ancora deciso se riscattare o meno, e come il 24enne laterale Nadir Zortea. In entrata, una volta trovata una collocazione per Demiral, la priorità sara un difensore centrale, con due nomi su tutti: Isak Hien del Verona e Rodrigo Nascimento Becao dell’Udinese.