Un lunedì speciale con Vanity Fair

Attualità, moda e cultura. Ma anche le storie delle celebrità del momento, i trend del presente e un ampio focus sulla cultura e gli spettacoli. Questo è molto altro è Vanity Fair, la rivista settimanale che lunedì 1° maggio La Nazione regalerà con la nostra edizione di Arezzo anziché martedì causa la concomitanza con il giorno in cui non escono i giornali per la festività. Per tutti i lettori un omaggio di grande valore, considerato il prestigio editoriale di questo magazine che ha declinazioni un po’ in tutto il mondo.

Lunedì quindi, richiedendo la copia de La Nazione, riceverete anche Vanity Fair al solo costo del giornale. La rivista sempre pronta a segnalare le tendenze del periodo rimanendo sempre agganciata all’attualità e trattando i più svariati temi che il presente ci propone.