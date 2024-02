Un lunedì di ordinario disagio

Per molti si tratta del momento più difficile della settimana. Tornare alla routine del lavoro dopo il weekend può essere un peso, soprattutto in una giornata in cui un incrocio astrale mette insieme l’ennesimo sciopero dei treni con la sovrapposizione dei lavori fra il doppio tunnel del Baldaccio e la nuova rotatoria in via dei Carabinieri. Sono previste ripercussioni soprattutto per chi arriva dall’autostrada e i pendolari che si spostano con i treni locali (non bastassero i continui guasti).

I sindacati di base lamentano "le attuali condizioni di vacanza normativa, economica e di rappresentanza dei lavoratori" e criticano le altre sigle sindacali che hanno sottoscritto l’accordo con Trenitalia. Chiunque abbia ragione a pagare restano sempre i passeggeri.