Un libro per le donne. Cipriani in biblioteca

Un libro contro la violenza sulle donne. Domenica alle ore 18 alla Biblioteca comunale, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, Simona Cipriani presenta il romanzo "La Donna senza età. Auto-Aiuto x le Donne". Il libro è stato selezionato tra le iniziative che hanno partecipato al bando "La Call" per entrare nel cartellone Off della settima edizione del Festival "L’Eredità delle donne", che si terrà a Firenze dal 22 al 24 novembre. Si tratta del diario segreto di Gloria, al quale si affida scrivendo la storia della sua vita. Una storia fatta di emozioni, passioni. L’intreccio e le dinamiche psicologiche non sono facili da comprendere, ma sono ben descritte da Gloria, l’eroina di oggi, che incarna la voce di tutte le donne violentate. L’autrice si è posta tante domande su come fosse possibile nella nostra civiltà odierna riscontrare moltissime ingiustizie nei confronti delle donne.