"Un libro della memoria" La Fondazione Bruschi e l’omaggio col giornale domani nelle edicole

di Gaia Papi

Attingendo al ricco giacimento di memorie visive degli Archivi Alinari, a dicembre si è aperta una finestra su cent’anni di storia del territorio aretino, dal 1856 al 1954. "La sottilità dell’aria. Arezzo e il suo territorio negli archivi Alinari" è il titolo della mostra fotografica, che fino al 31 ottobre campeggerà ai piani alti di Casa Bruschi, sotto l’egida del conservatore Carlo Sisi.

Sisi, Alinari insieme a Fondazione Ivan Bruschi.

"Siamo molto orgogliosi di aver fatto da apripista a una serie di mostre fotografiche che la Fondazione Alinari sta organizzando in Italia. Prossima tappa, a Livorno. La politica culturale della nostra Fondazione è avere rapporti con istituzioni anche nazionali, quello con Alinari è uno di questi".

"La sottilità dell’aria". Cosa racconta?

"La scelta dell’Archivio Alinari è miratissima: l’idea di rappresentare Arezzo e il suo territorio, dal 1856 al 1954, attraverso le foto. La mostra ha un doppio itinerario: attraverso le meraviglie della città; l’altro in provincia, in cui è possibile trovare uno spaccato inedito, quello delle miniere di lignite in Valdarno. Un viaggio attraverso città, strade, musei. Emozionanti gli "antichi" visitatori davanti agli affreschi di Piero della Francesca. Ma anche le immagini dell’Arno, visto attraverso le sue sponde e gli affacci. E poi l’aspetto mondano, turistico rappresentato dagli sciatori in montagna e dai turisti a Camaldoli. Il tutto sotto l’egida di una frase di cui parla Giorgio Vasari ne Le vite de’ più eccellenti pittori. Quella “sottilità dell’aria“ a cui Michelangelo, scherzando con Vasari, attribuiva il proprio ingegno".

Foto che intrecciano l’arte.

"Viene fuori nei fotografi, Alinari, Brogi, Monteverde, Balocchi, una spiccata sensibilità pittorialistica. Scopo dei fotografi che si ispiravano a pittori impressionisti e preraffaelliti, era apportare la manualità e il senso estetico necessari per elevare la fotografia alle arti maggiori".

Ora la collaborazione tra La Nazione, Fondazione Bruschi, amministrata da Intesa Sanpaolo, e Fondazione Alinari.

"Si con l’uscita, domani, di un interessante libro (distribuito in omaggio con La Nazione a un euro e 70 centesimi, ndr), un flash sulla mostra, che rappresenta un punto di partenza per la Fondazione Alinari in questo suo interessante percorso".

Cosa sta affascinando di più i visitatori?

"La scena dell’Arno e l’album touch screen dove le miniere del Valdarno rilasciano una visione da romanzo americano. Idea creata e destinata alla mostra".

Parte della mostra rimarrà nel cuore della Fondazione Bruschi.

"Le copie delle foto rimarranno di nostra proprietà. Quelle che ritraggano le attività contadine, verranno utilizzate nella nuova sala che sarà inaugurata in autunno. Intanto, domani inaugureremo un nuovo percorso del museo con importanti acquisizioni di quadri da parte di Banca Intesa".