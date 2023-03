Proxima Music - Maurizi e Roveri-

Arezzo, 13 marzo 2023 – Un laboratorio per formare nuove band musicali sul territorio aretino. Proxima Music si appresta a rinnovare il progetto del “Proxima Band Lab” e a dare vita a un percorso formativo di gruppo per permettere a musicisti di diverse età e di diversi strumenti di iniziare a suonare insieme, con giornate gratuite di prova a partire da sabato 18 marzo nella sede della scuola cittadina in via Severi.

La finalità è di promuovere sinergie artistiche per offrire agli allievi dei corsi individuali la possibilità di vivere una nuova esperienza collettiva, fornendo le competenze per integrare i diversi suoni, per produrre brani e per arrivare a esibirsi anche in concorsi o contest.

Il “Proxima Band Lab” verrà curato dal maestro Mauro Maurizi, docente di basso elettrico, insieme al chitarrista Fabio Roveri e fornirà un percorso d’insieme volto a insegnare il ritmo, gli accordi e la coordinazione tra i vari membri di un gruppo, spaziando tra i diversi generi di musica moderna quali jazz, rock e pop.

Tutto questo, con il pieno supporto di Proxima Music che porrà a disposizione del progetto le proprie aule insonorizzate con la presenza di strumenti e tecnologie quali tastiere, bassi, chitarre, microfoni e amplificatori. Il “Proxima Band Lab” sarà caratterizzato da una modalità flessibile e dinamica orientata a fornire un supporto al percorso di band già esistenti ma anche ad aggregare nuove band con gli allievi di Proxima Music e di altre scuole che, dopo aver vissuto nella prima parte dell’anno didattico una formazione individuale, potranno ora iniziare a suonare insieme.

Ogni musicista e cantante interessato, infatti, potrà fornire la propria disponibilità, con i docenti che aggregheranno i gruppi in relazione al livello di preparazione dei componenti e alla necessità di unire strumenti diversi. Per ulteriori informazioni e per fissare il primo incontro di prova è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy o inviare un messaggio su WhatsApp al 331/199.78.65.