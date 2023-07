"Un inviato tra le ferite del mondo" Giammarco Sicuro si racconta a Bibbiena

Ha raccontato la guerra sia dal fronte russo, finché è stato possibile, che da quello ucraino. Ma, negli ultimi anni, ha testimoniato in prima persona anche il ritorno dei talebani in Afghanistan, gli attentati dell’Isis, le tensioni tra le due Coree e ha visto gli effetti dalla pandemia in vari angoli del mondo. Giammarco Sicuro, giornalista di Montevarchi, inviato speciale della Rai, è il protagonista della serata in programma oggi alle 21.15, nel giardino della Fondazione Baracchi a Bibbiena, in via Bosco di Casina. "Un inviato tra le ferite del mondo" è il titolo dell’incontro nel quale Giammarco racconterà i principali scenari di tensione e di crisi del pianeta attraverso la sua esperienza personale.