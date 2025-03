Un installatore di infissi in azienda metalmeccanica

1 INSTALLATORE INFISSI

Si cerca un installatore di infissi per azienda metalmeccanica di Bibbiena. La figura ricercata verrà inserita con la mansione di "Tecnico installatore" infissi in alluminio. Si richiede buona manualità e preferibilmente conoscenza ed esperienza. Verranno valutate anche le candidature di personale senza esperienza ma con interesse all’apprendimento. Lavoro full time, a tempo indeterminato. Si richiede conoscenza avanzata dell’italiano per poter operare in sicurezza. Codice: AR-249284. Scadenza: 13 marzo

1 MURATORE

Si cerca muratore in mattoni per azienda edile di Arezzo. Lavoro full time, a tempo determinato con possibilità di trasformazione.

Codice: AR-249038.

Scadenza: 13 marzo