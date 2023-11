Un incontro per le famiglie sui benefici della musica per l’inclusione

Un incontro aperto alle famiglie per approfondire i benefici della musica come strumento di inclusione e di sviluppo delle capacità individuali. L’appuntamento, promosso da Proxima Music, è in programma alle 17 di sabato 25 novembre nella sede della scuola aretina in via Severi e sarà tenuto dalla dottoressa Anna Delli Muti che condividerà esperienze e conoscenze maturate in oltre trent’anni di insegnamento musicale a bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo. "Musica e inclusione" è il nome di un pomeriggio che nasce con la volontà di promuovere un’occasione di informazione, sensibilizzazione e confronto sul potere terapeutico della musica, con un’iniziativa a partecipazione libera e gratuita. La conferenza avvierà un percorso volto a sviluppare modelli di insegnamento sempre più inclusivi nella città di Arezzo attraverso la collaborazione tra Proxima Music e la dottoressa Delli Muti che, oltre a essere psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, è diplomata in pianoforte, laureata in discipline della musica e specializzata in didattica della musica. Questa specialista sarà a disposizione delle famiglie per presentare il contributo dell’educazione musicale allo sviluppo cognitivo, emotivo e espressivo di bambini e ragazzi con disturbi del neurosviluppo, andando a fornire un reale strumento di inclusione, di valorizzazione delle capacità individuali, di condivisione, di conoscenza di sé stessi e di crescita dell’autostima. Il suono di uno strumento offre infatti nuove opportunità comunicative, porta benefici motori, stimola la collaborazione e incoraggia a esprimere sensazioni e emozioni. L’incontro terminerà con la possibilità di rivolgere domande alla dottoressa Delli Muti per fornire alle famiglie un concreto orientamento e un reale supporto a seconda dei singoli bisogni, mentre nei giorni successivi verrà redatto un documento di sintesi che sarà pubblicato sul portale www.proximamusic.academy. Info: [email protected].