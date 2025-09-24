Un impiegato alla Chimera nuoto

La Chimera Nuoto apre le porte a nuove opportunità professionali. La società sportiva ha avviato una fase di ricerca di personale da inserire presso la reception del Palazzetto del Nuoto di Arezzo, un ruolo di importanza centrale per la struttura in viale Gramsci dal momento che rappresenta un punto di riferimento per l’accoglienza e l’orientamento quotidiano di centinaia di persone tra famiglie, bambini, giovani atleti e appassionati di sport.

Tra le mansioni previste rientrano l’accoglienza degli utenti, la gestione delle richieste di informazioni, l’assistenza per le iscrizioni e la partecipazione ai corsi, oltre al supporto organizzativo legato alle prenotazioni. La funzione richiede dunque precisione, spirito organizzativo e naturale predisposizione al contatto con il pubblico, qualità che permettono di trasformare l’esperienza quotidiana all’interno della struttura in un momento piacevole e ben gestito.

Il profilo ricercato dalla Chimera Nuoto è di una persona motivata, affidabile e capace di lavorare in team, pronta a integrarsi in una squadra affiatata che lavora quotidianamente per garantire il buon funzionamento di un centro dove vengono svolte tante variegate attività quali la scuola nuoto per tutte le età, il fitness in acqua e il nuoto agonistico.

Un’esperienza pregressa in mansioni simili costituisce un valore aggiunto ma non rappresenta un requisito indispensabile. A risultare basilare è la volontà di mettersi in gioco, di apprendere e di contribuire con impegno alla vita di una realtà sportiva che da anni promuove valori di benessere, inclusione e crescita personale.

Per ottenere informazioni o per candidarsi con il proprio curriculum è sufficiente scrivere all’indirizzo mail [email protected].