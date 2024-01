Un giardino per giochi inclusivi

Il Comune di Castelfranco Piandiscò ha predisposto un servizio inclusivo dedicato ai più piccoli nell’area gioco del giardino di piazza Indipendenza a Pian di Scò. Il sindaco Enzo Cacioli ringrazia l’Assessore Caterina Galli e il settore Lavori Pubblici del comune, nelle persone del Responsabile del Servizio Andrea Sordi e Nicoletta Corsi, per l’attività svolta che ha consentito l’ottenimento di un importante risultato a favore della comunità. Gli interventi, consistono nella dotazione di rampe, pianali e di uno scivolo, nella realizzazione di pavimentazione in gomma colata, installazione di due giochi a molla ed interventi manutentivi a parti lignee delle strutture preesistenti. Il lavoro è stato co-finanziato dalla Conferenza dei Sindaci Integrata del Valdarno per l’importo di 12.927,89 euro.