"Un gesto inaccettabile. Servono nuove leggi per inasprire le pene"

Del Gamba

Il verdetto sul saluto romano della Cassazione che arriva dopo le commemorazioni neofasciste di Acca Larentia non mi trova d’accordo. Non può essere legittima una manifestazione con partecipanti che, in formazione paramilitare, gridano "presente" e fanno il saluto romano. Le leggi Scelba e Mancino sanzionano l’apologia del fascismo come l’esaltazione dei principi e delle figure di riferimento del regime in qualsiasi forma. Non si può accettare che in occasione di una commemorazione di defunti si rievochi e si esalti il regime fascista: non può essere messo sullo stesso piano di nessun’altra ideologia. Gli orrori e le violenze del Ventennio mussoliniano devono far considerare il saluto romano come un comportamento intollerabile e da punire secondo legge. La verità è che in Italia il fascismo, purtroppo, è più vivo che mai per questo è importante la legge d’iniziativa popolare promossa dal Stazzema e che Anpi ha sostenuto per inasprire le pene nei confronti di chi fa apologia. Questa proposta di legge aggiunge aggravanti per l’esposizione di simboli fascisti e nazisti nel corso di eventi pubblici. Ci sono troppi gadget del Ventennio esposti in negozi o bancarelle e svastiche dipinte sui muri: le libertà e le conquiste sociali che abbiamo oggi sono innanzitutto il frutto delle lotte partigiane. Le manifestazioni neofasciste non sono folklore, ma la punta dell’iceberg di una galassia che predica intolleranza, omofobia, violenza e poi le mette in atto, come avvenuto sia sul nostro territorio, sia nell’assalto alla Cgil di Roma.