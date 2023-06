Un frutteto di nome Kesia Muore a 16 anni: l’omaggio Fatale la gomma scoppiata

di Alberto Pierini

C’è un albero al quale è già appeso il suo nome: presto tutto il giardino si chiamerà lei. Kesia, un nome esotico e raro, specie in una piccola vallata del Casentino, ma che in questi giorni tanti hanno imparato ad amare.

Amare per lei: una ragazza di 16 anni, con la passione per la vita, per la lettura, per la stessa scuola. E morta troppo presto, in uno di quegli incidenti stradali che cambiano il destino delle famiglie.

Un incidente in autostrada, sul quale forse cominciano a capirsi i perché. La mamma e il suo compagno stanno meglio, forse hanno avuto modo di spiegare cosa sia successo. L’ipotesi a questo punto più realistica è che la causa di tutto possa essere stata l’esplosione di uno degli pneumatici. La causa della sbandata rilevata anche dalla polizia stradale e che ha provocato una carambola fatale: prima addosso al guard rail, poi contro un camion in arrivo. Kesia era nel sedile posteriore, addormentata e quindi sdraiata, come tanti bambini o ragazzi fanno quando i genitori guidano. Ed è stata sbalzata fuori all’esterno: forse per l’apertura del portellone posteriore.

Una dinamica che non le ha lasciato scampo, gettando nel dolore mezzo Casentino. Le sue amiche della danza domenica mattina (nella foto) hanno lanciato i palloncini verso il cielo, come avevano promesso, tra qualche singhiozzo e gli sguardi protesi a cercarla tra le nuvole.

Ma è solo l’inizio di una memoria ben più radicata. Già sabato sera a Serra, il piccolo paese della Valle Santa dove viveva, c’è stato un momento di raccoglimento e di riflessione. Il suo liceo, sotto la spinta della preside Elisabetta Batini e in accordo con la famiglia, intende promuovere una borsa di studio: legata al suo nome, naturalmente, perché è un nome che nessuno vuole dimenticare.

Ed è in questo filone che rientra anche l’omaggio in vista della piccola scuola di Corezzo, dove aveva fatto le elementari: il giardino è ricco di alberi da frutta piantati dai bambini.

Un modo creativo di avvicinarsi alla natura e insieme di lasciare una traccia profonda degli anni passati in quelle classi. Una pianta ha il nome di Kesia, e una targhetta lo conferma. Ora l’idea è di dedicare l’intero spazio a lei, intitolandole il giardino e lasciandola così per sempre nella terra della Valle Santa.

Una valle che ne aspetta il ritorno: o meglio il ritorno delle sue ceneri. Per ritrovarsi di nuovo per un momento di riflessione. O addirittura per un piccolo rito da ospitare a Romena, sede della comunità diventata un punto di riferimento per mezza Italia.

Anche lì c’è un giardino, pieno di mandorli fioriti: ogni albero è l’omaggio dei genitori ad un figlio perduto, spesso proprio in un incidente stradale. E la cui memoria cresce e si rafforza nel corso delle stagioni.