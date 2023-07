Un focus sull’economia civile Spazio al cantiere della vallata

SANSEPOLCRO

"Economia civile: dal cantiere Italia al cantiere della Valtiberina toscana e dell’Altotevere umbro". È questo il titolo del seminario di approfondimento per la nascita di un distretto dell’economia civile di vallata organizzato dalla Fondazione Progetto Valtiberina in collaborazione con Legambiente Nazionale. L’appuntamento è nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi a partire dalle 9,30 di domani. La giornata di formazione è dedicata alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ad altre organizzazioni e soggetti interessati alla tematica ed è pensata con lo scopo di arrivare all’istituzione di un Distretto dell’economia civile della Valtiberina toscana e dell’Altotevere umbro, un cantiere in espansione e trasformazione. L’iniziativa è in programma in occasione della prima giornata della "Piazza dei Beni Comuni", manifestazione che si svolgerà a Sansepolcro da giovedì 13 a sabato 15 luglio, pensata con l’obiettivo di accrescere, attraverso approfondimenti e testimonianze dirette, la conoscenza dell’economia civile e di tutte quelle esperienze virtuose presenti in Valtiberina, con lo sguardo rivolto al protagonismo territoriale.

Introdurranno i lavori Marta Pasqualini, direttrice generale della Fondazione Progetto Valtiberina e Alessio Di Addezio, coordinatore dell’ufficio nazionale di Economia Civile Legambiente; seguirà la tavola rotonda su "L’economia civile in Italia: stato di salute e di fragilità del Paese", parteciperanno Enrico Fontana e Fausto Ferruzzi di Legambiente, Maurizia Guerrini della Caritas di Lucca e Alessio Dossi del distretto dell’economia civile di Lecco. Coordinerà Carlo Andorlini dell’Università di Firenze. È previsto poi il lancio di un manifesto coordinato da Fondazione Progetto Valtiberina.