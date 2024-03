Un Festival del libro da record. Oltre 4mila presenze agli eventi. L’epilogo alla sala delle bandiere

di Sara D’Alessandro

Grande successo di pubblico con 1800 copie vendute e 4000 presenze agli eventi proposti, per l’edizione 2024 del festival del libro che si è conclusa domenica, in un’affollatissima sala delle bandiere con la presentazione del libro di Andrea Paramucchi "La paura di vincere non esiste". Il testo, per i contenuti altamente formativi ed ispirazionali – che parlano di una formazione completa dell’individuo, spiegando ai giovani come non cadere nella trappola della paura nel raggiungere i propri obiettivi nello sport e nella vita – sarà adottato dalle associazioni tennistiche e Poppi. "Questo è uno degli inneschi positivi proposti da questa manifestazione – commenta Francesca Nassini, assessore alla cultura – che ha dimostrato, quest’anno più che mai, tutte le sue potenzialità in termini di proposte, innovazione e collegamenti positivi che vanno dalla scuola all’associazionismo. Credo il futuro riservi a questa manifestazione uno spazio importante, proponendo un percorso di altissima qualità in grado di attrarre sempre più persone dall’esterno. Come amministrazione siamo molto soddisfatti del lavoro fatto, dei sacrifici e degli investimenti e già stiamo progettando un percorso ancora più ampio per il prossimo anno". Un riscontro quindi, molto positivo che, come spiega l’assessore Nassini, ha dato vita a diversi percorsi e progetti aggiuntivi che avranno una ricaduta diretta o indiretta sul territorio casentinese. Andrea Franzoso, autore de il suo fortunatissimo "Ero un bullo", tornerà a il 17 maggio per presentare in anteprima il suo ultimo libro su Matteotti "Lo chiamavano tempesta". Francesco Taverna e Chico, il cagnolino più famoso dei social, hanno realizzato dei documentari alla scoperta dei suggestivi luoghi del Casentino, che faranno una promozione di grande impatto su una community che oggi supera i due milioni di utenti.

Lo scrittore Paolo di Paolo, finalista al premio Strega, partendo dalla parola "paura", riporterà su l’Espresso gli esiti di un’indagine sugli Under 25, che ha iniziato proprio con i ragazzi . "Ringrazio inoltre – conclude l’assessore – Katia e Gabriele del Mondadori Point, il personale dell’ufficio cultura del comune e Silvia Zichella per il lavoro svolto. La cooperativa Oros e Patrizia Rosai per la collaborazione".