Un Festival dei borghi da record a Lucignanosi: record di delegati e amministratori

LUCIGNANO

Si è conclusa domenica pomeriggio a Lucignano il festival dei borghi più belli d’Italia". Un’edizione da record, con oltre 150 delegati dei comuni presenti e circa 400 amministratori e rappresentanti provenienti da tutto lo stivale. Nella cornice di piazza San Francesco, a conclusione di una tre giorni piena di ospiti, incontri ed eventi, il sindaco di Lucignano Roberta Casini, in rappresentanza della Toscana, ha consegnato la bandiera-testimone alla Calabria, dove nel 2024 si svolgerà la XVI edizione. Un passaggio di testimone simbolico, preceduto dalla consegna delle piante al comune di Lucignano, da parte di tutte le regioni d’Italia presenti al Festival: venti tipi di piante che, una volta messe a dimora, daranno vita al Parco della biodiversità alla Fortezza Medicea di Lucignano, che verrà inaugurato prossimamente. "Porterò per sempre con me il calore delle persone che sono state ospiti di Lucignano e della Valdichiana in questi giorni – ha dichiarato nel saluto la sindaca Casini – quella dei Borghi è davvero una grande famiglia e insieme possiamo fare la differenza".

"Ho raccolto commenti di sindaci ed amministratori particolarmente soddisfatti – ha detto il presidente dell’associazione, Fiorello Primi – in questi giorni abbiamo approfondito tante questioni che cercheremo di portare all’attenzione a livello nazionale, a partire dal grande tema dello spopolamento. Presente al taglio del nastro anche il presidente della regione Toscana Eugenio Giani: "La vostra energia e il vostro spirito danno voce all’Italia intera. A Lucignano si è incardinato il senso di pace e armonia della Toscana ed è da qui che deve partire l’Italia che vogliamo".