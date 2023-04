Un etto di droga in negozio Denunciato commerciante

di Francesco Tozzi

130 grammi tra hashish, cocaina e marijuana. È questo il bottino rinvenuto dai militari della Guardia di Finanza all’interno di un’attività commerciale del centro storico di Montevarchi. Gli uomini in divisa hanno concluso nei giorni scorsi una serie di interventi incentrati in modo particolare sugli esercizi presenti all’interno della mandorla. Nello specifico, i finanzieri del Nucleo Mobile della Compagnia di San Giovann hanno focalizzato la loro attenzione sul controllo di alcuni negozi, sospettati di essere utilizzati come base per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei guai è finito un 45enne montevarchino, titolare di un’attività, che custodiva all’interno dei suoi locali di lavoro 130 grammi di svariate tipologie di stupefacenti, dall’hashish alla cocaina, passando per la marijuana. L’intervento è stato portato a termine grazie al supporto delle unità cinofile antidroga del primo Nucleo Operativo Metropolitano del Gruppo di Firenze. I sospetti delle Fiamme Gialle sono stati così confermati e l’uomo è stato denunciato alla Procura di Arezzo per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Il materiale trovato all’interno dell’esercizio è stato invece sottoposto a sequestro. "L’attività di servizio - si legge in una nota diramata dalle forze dell’ordine - s’inserisce nel più vasto ambito delle iniziative promosse dalla guardia di finanza, a contrasto degli illeciti con riflessi economico-finanziari, come nel caso dello spaccio di stupefacenti, che, da un lato, genera flussi finanziari illeciti da riciclare, dall’altro, desta particolare allarme tra i cittadini, per ragioni legate all’ordine ed alla sicurezza pubblica".

Le Fiamme Gialle precisano inoltre che le iniziative investigative assunte si basano sulle evidenze probatorie raccolte finora e che il procedimento è incardinato nella fase delle indagini preliminari. "Pertanto - specificano i militari - in attesa del giudizio definitivo, vale la presunzione di non colpevolezza". L’ultimo ingente blitz della guardia di finanza in Valdarno risale al gennaio scorso. In quel caso venne arrestato un disoccupato di 48 anni di origini marocchine residente a Terranuova Bracciolini, che aveva nascosto in casa 2 chili di hashish. Anche in quel frangente, il fiuto dei cani antidroga ha guidato i finanzieri alla scoperta del rilevante quantitativo di stupefacenti che si trovava in alcune borse nascoste in un armadio dell’abitazione. L’hashish era confezionato in 4 grossi involucri, rivestiti di cellophane e di nastro da pacchi, al cui interno erano conservati 19 panetti del peso complessivo di 100 grammi ciascuno. Oltre alla droga vennero ritrovati e sequestrati 9mila euro in contanti.