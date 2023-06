"Un esame da secchiona Ma il voto apre strade"

"Ho un ricordo piuttosto sereno della maturità. Ho avuto la versione di greco e da brava secchiona all’esame ho portato una mteria un più: tedesco all’orale scegliendo un filone incline al mio piano di studi".

Maria Gatto concluse i cinque anni al liceo classico Petrarca con "sessanta sessantesimi e siccome eravamo in pochi ad aver raggiunto il massimo dei voti, venimmo intervistati da La Nazione, era il 1995. Il giorno dopo, sul giornale c’ero io che annunciavo: ho scelto Medicina". Invece, quell’estate cambiò i piani e indirizzò il percorso accademico su Lettere classiche. Oggi guida il museo archeologico "Mecenate" di Arezzo e porta con sè un’esperienza "importante. Anche la votazione conseguita alla maturità è fondamentale perchè apre le strade per le scelte future. Ho vissuto l’esame con molta tensione e preoccupazione, poi durante le prove scritte mi sono concentrata; ricordo che il presidente della commissione era Claudio Santori".

Un consiglio ai giovani maturandi? "Nel momento in cui ci si siede, occorre lasciare da parte le ansie, sfruttare l’adrenalina del momento e trasformarla in energia positiva per dare il meglio di sè con l’idea di chiudere nel modo migliore un ciclo di studi che rappresenta una fase importante di crescita". Una sollecitazione a credere in se stessi e a trovare la forza per affrontare "la prima vera prova da grandi; un’esperienza che ti accompagna nella vita e ricordi sempre con grande tenerezza. Ma è anche un momento in cui si misurano le nostre capacità per andare incontro al futuro puntando sulle potenzalità che ci rendono unici".