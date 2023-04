Un costume per due Via al casting di Colcitrone per scegliere il titolare

di Sonia Fardelli

Tre Giostre simulate a Porta Crucifera per decidere chi sarà il nuovo cavaliere da affiancare a Lorenzo Vanneschi. La scelta è tra il giovane Niccolò Paffetti, 23 anni (foto a destra), e il più esperto Andrea Bennati, 37 anni (foto a sinistra). Dietro di loro i giovani cavalieri Niccolò Nassi e Filippo Vannozzi, uno dei quali esordirà nella prova generale. Potrebbe anche toccare all’ultimo rampollo della dinastia Vannozzi: Filippo, 20 anni a settembre, che calca la lizza dopo il bisnonno Arturo, il nonno Eugenio e il babbo Alessandro. "I nostri giovani giostratori ci stanno mettendo in imbarazzo - dice il rettore Andrea Fazzuoli - si stanno impegnando tantissimo e stanno lavorando tutti molto bene. Ci prendiamo ancora un po’ di tempo per valutare e decidere".

Alle scuderie di Antria gli allenamenti si sono intensificati già da tempo e sono mirati a creare la nuova accoppiata rossoverde. Una Giostra simulata è in programma stasera, un’altra a fine mese e un’altra ancora i primi di maggio. Tutte rigorosamente in notturna, come la sfida al Buratto di sabato 17 giugno. "Stiamo facendo un lavoro specifico - dice il capitano Alberto Branchi - per prepararci al meglio e per scegliere il compagno di Lorenzo Vanneschi, che è già stato riconfermato titolare. Stiamo lavorando sodo e molto bene. Siamo un quartiere da poche chiacchiere e ci alleniamo in silenzio. Faremo queste prove simulate, ma guarderemo anche tanti altri aspetti che abbiamo già cominciato a valutare. Sono soddisfatto di tutto, anche del lavoro dell’allenatore".

Maurizio Sepiacci seduta dopo seduta nel rettangolo e nella lizza di Antria sta cercando di portare al meglio della forma giostratori e cavalli. "Abbiamo fatto una scaletta per gli allenamenti - dice - e sta procedendo tutto molto bene. Abbiamo preso anche nuovi cavalli, che lavorano molto bene.".

Porta Crucifera sta dunque preparando un nuovo gruppo di giovani giostratori ai quali affidarsi per le giostre a venire. Il nodo da sciogliere adesso è l’accoppiata da Giostra. Nella corsa alla casacca rossoverde sembra essere più quotato il giovane Niccolò Paffetti che nelle Prove Generali dello scorso anno e anche negli allenamenti contro il Buratto si è comportato molto bene. Ma sembra che siano in rialzo anche le quotazioni di Andrea Bennati, che ha ritrovato anche un buon feeling con il suo cavallo.

Nella prova generale, come detto, potrebbe debuttare anche Filippo Vannozzi il figlio ormai ventenne di re Alessandro. Lo scorso anno ha fatto qualche prova contro il Buratto, quest’anno potrebbe fare un passo ancora in avanti. Non da meno è però Niccolò Nassi, che tanta passione e impegno ha messo in questi anni passati in rossoverde.