"Un Comune più trasparente". La lista di comunità presenta tre mozioni sui servizi pubblici

Un Comune più trasparente, efficiente e verde. Per far questo nel prossimo Consiglio Comunale di Bibbiena il gruppo consiliare Lista di Comunità presenterà tre mozioni volte a migliorare l’accesso ai servizi pubblici, garantire un corretto uso della comunicazione istituzionale e valorizzare il verde urbano. "Oggi esistono già strumenti digitali che permettono ai cittadini di verificare la propria posizione in modo rapido e trasparente attraverso la piattaforma Halley giá in uso presso il nostro Comune", spiegano i consiglieri di Lista di Comunità. "La nostra mozione chiede all’Amministrazione di implementare questi servizi, consentendo ai cittadini di consultare online i propri pagamenti, verificare eventuali insoluti e accedere efficacemente alle informazioni che li riguardano, semplificando al contempo le procedure e i tempi di incasso delle imposte per il comune e alleggerendo di conseguenza il lavoro degli uffici". L’obiettivo è semplice: rendere più accessibile l’interazione tra cittadini e Comune, sfruttando le tecnologie già disponibili.

E ancora: "Abbiamo presentato una mozione affinché sia regolamentato l’uso degli strumenti di comunicazione istituzionale, come l’ufficio stampa e il notiziario comunale "Bibbiena Informa"", sottolinea Lista di Comunità. "Attualmente non esistono regole chiare sulla ripartizione degli spazi di comunicazione tra maggioranza e opposizione, e il rischio è che questi strumenti diventino un canale di propaganda anziché un mezzo di informazione equo e trasparente". L’amministrazione spende attualmente una cifra di circa 30.000 euro infatti per l’ufficio stampa e la comunicazione istituzionale. La proposta mira quindi a introdurre regole precise per garantire il pluralismo nell’uso di questi canali, evitando che le risorse pubbliche vengano utilizzate per fini di parte.

E infine: "Abbiamo proposto l’adozione di un regolamento del verde e di un piano del verde, strumenti già presenti nella maggioranza dei Comuni italiani", spiega il gruppo consiliare. "Questi strumenti servirebbero a garantire una gestione più consapevole del patrimonio arboreo, prevenendo abbattimenti inutili e aumentando contestualmente la sicurezza del verde esistente attraverso l’adozione di pratiche di manutenzione e tutoraggio, promuovendo soluzioni innovative per la tutela del verde urbano". Oltre a migliorare la manutenzione e la pianificazione del verde pubblico, la mozione prevede il censimento degli alberi presenti sul territorio e l’adozione di strategie sostenibili per la gestione degli spazi verdi, seguendo le migliori pratiche ambientali.