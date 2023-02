Un classico di Dario Fo e Franca Rame riproposto al Virginian

"Coppia aperta quasi spalancata", è il titolo dello spettacolo di Dario Fo e Franca Rame che andrà in scena stasera alle ore 21 al teatro Virginian di via Bicchieraia ad Arezzo. Si tratta di una produzione Pianinbilico e Geco.B eventi che porta sul palcoscenico Livia Castiglioni e Angelo Di Figlia con le musiche dal vivo di Michele Faragni e la regia di Silvia Giulia Mendola. Si tratta del prossimo spettacolo della stagione teatrale "Nuovi Inizi" al teatro Virginian a cura de La Filostoccola. Può un testo scritto negli anni ‘80 parlare ancora, a noi, ai nostri contemporanei? Ebbene sì. Una commedia che ancora oggi ci fa riflettere, ridendo con intelligenza, sul concetto di amore e fedeltà. Una coppia borghese si trova alle prese con una vita coniugale ormai al collasso. Colpi di scena esilaranti si susseguono, fino ad arrivare alla proposta definitiva di questo marito libertino: diventare una coppia aperta e rendere lecite per entrambi tutte le relazioni con eventuali amanti. La stagione del Virginian prosegue con "Showtime", prodotto da Fondazione Garaventa e Teatro Nazionale di Genova in scena il 16 marzo, poi "Modigliani" di No-Wan Teatro il 14 aprile e "Terra – Oklahoma by and by" prodotto da Verso Oklahoma. Non mancheranno neppure spettacoli decisamente più a Km zero, rivolti a un pubblico di bambini e ragazzi. Una serie di appuntamenti pomeridiani che vedranno la stessa Filostoccola, con gli attori Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna, calcare il palco il 19 marzo con "Il mago di Oz". Nel cartellone di teatro ragazzi saranno, inoltre presenti Medem Compagnia Teatrale con "Il gioco dei 4 cantoni si fa in 5?" venerdì 17 febbraio e "Calandrino e i suoi amici" il 30 aprile, e Nata Teatro con "Il brutto anatroccolo" in calendario il 7 maggio. Per biglietti e informazioni: 3343385046 3338459441.