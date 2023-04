Un centro diurno per stare insieme

Il "cuore" della Fraternità Bindi è il centro diurno di via Chiassaia: da novembre, dopo lo stop imposto dalla pandemia, è ripresa l’attività. "Ospitiamo persone per la colazione e la socialità che la loro condizioni non prevede", spiega Cristiano Rossi che con Federico Bindi ha condiviso un percorso di solidarietà fino alla sua scomparsa. Porta avanti con la madre di Federico il senso della Fraternità che ruota attorno a tre case di accoglienza dove una ventina di persone hanno un luogo da dove ricominciare.