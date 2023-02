Un Carnevale senza soste Altro show per due giorni

di Laura Lucente

Terzo fine settimana di festa per Foiano della Chiana grazie al suo carnevale più antico d’Italia. La giornata di sfilate è come sempre fissata per domani, ma già oggi riprendono le attività di divertimento dedicate anche ai più piccoli. Dalle ore 16 e alle 18 nella sala comunale Gervasi sarà di scena il tearino dei burattini e "La vera storia di Peter Pan". Alle 21 alla Galleria Furio Del Furia sarà proposta la serata "Se verrà la guerra" Doc & Pride Riflessioni in note e canzoni contro la guerra. Tra gli appuntamenti attesi domani, che torna immancabile nel calendario della manifestazione, c’è anche CorReGiocondo, la gara podistica in maschera che ormai è diventato un punto di riferimento per i tanti appassionati. Ad organizzarla ci pensa la podistica Avis Foiano insieme all’associazione Carnevale e con il patrocinio del comune di Foiano della Chiana. Si tratta di una gara podistica (sia agonistica che passeggiata), diversa dai soliti canoni, in quanto per partecipare c’è l’obbligo di essere mascherati. Il ritrovo è previsto nel piazzale dei cantieri del Carnevale in via Dante Alighieri. La partenza avverrà dal piazzale dei cantieri del carnevale e percorrerà via Dante Alighieri, viale Umberto I, corso Vittorio Emanuele, via Ricasoli, via Indipendenza, variante San Domenico, via Sinalunga, via G. Di Vittorio, via Pozzuolo, viale Umberto I. La domenica oltre alla corsa podistica in maschera andrà in scena il bis dello spettacolo di Enzo Ferraro, che insieme a Riccardo Bernini e Marcello Bernardini, vuol raccontare Foiano a chi vi arriva per la prima volta, ma anche ai foianesi che hanno voglia di riscoprirlo. Nella terza settimana di festeggiamenti arriveranno a Foiano anche appassionati di Harley Davidson per un raduno ed esibizione. Non mancherà nemmeno l’area cooking. Dalle ore 12 ci sarà uno spettacolo di cooking Show con "Il Cuoco Contadino" con Ilaria Salvadori in collaborazione con Coldiretti L’attesa è poi tutta per la sfilata pomeridiana dei quattro mastodontici carri allegorici realizzati dagli artisti dei cantieri cittadini. Il cantiere degli Azzurri si presenta con il carro dal titolo "Il Monello", Bombolo invece propone l’opera "La Bestia Dentro"; i Nottambuli porta in scena il carro dal titolo "Diverso da chi?", mentre il Cantiere Rustici con "Amore e guerra".

Proseguono le mostre "Carnival Lights" al Valdichiana Village che prevede una raccolta di foto di momenti di carnevale e delle opere in cartapesta, mentre nella sala Carbonaia "Thauma Project", personale di Ilaria Paccini e nella sala Furio del Furia "Parata immaginata". Gli appuntamenti di festa proseguiranno per altre due domeniche.